"Como la serie original de American Crime Story, The People Vs OJ Simpson estuvo basada en el bestseller de no ficción The Run of His Life, FX basa su nueva serie en el libro de Maureen Orth. El libro best seller Vulgar Favors fue investigado y autenticado, en él se examina los asesinatos seriales de Andrew Cunanan. Apoyamos el reporteo meticuloso de la señorita Orth", dice el texto publicado por la revista Deadline.