“Hace nada esto no me pasaba por la cabeza, no pensaba que algo así podía ser posible, confío en que hay que ser paciente para que las cosas pasen, no forzar nada, querer las cosas por corazón y no por ego y fama. Pienso que cuando empecé en Miss Costa Rica y en tele lo hacía porque la pasaba bien. Sigo mis sueños sin importar a dónde me lleven”, aseveró.