La parte positiva y alabable de todo esto es que Hernán se percató de inmediato de su error, ofreció sentidas disculpas, no intentó explicar su torpeza pero sí dijo que había aprendido una lección que no olvidaría jamás. Este cartaginés tiene un corazón de oro y es un valiente para el trabajo. Ya en frío, es obvio que, sin proponérselo, al trabajar en temas policiales ha terminado, como les pasa a muchos, por banalizar un poco el tema de las tragedias, y en realidad lo que él quiso decir (obviamente le salió de terror) fue que no le importaba pasar el fin de año en una zona de desastre, en una oda a la bendición de contar con trabajo.