Pobladores pasaron en vela noche del domingo

Cartago. “No pudimos dormir. Temprano (domingo a las 8:15 p.m.) se fue la luz y como a la medianoche vinieron los de la Jasec y nos dijeron que nadie durmiera en ese cuarto porque el árbol se iba a caer.

“Y fue como a las 4:30 a. m. (de este lunes) que se cayó. Por dicha no había nadie”.

El relato lo brindó Daniel Calderón Araya, de 83 años de edad y dueño de una casa en barrio Los Ángeles en Cervantes, de Alvarado, la cual quedó semidañada por el impacto de un árbol de ciprés, sembrado a escasos 10 metros de la casa.

“Esto fue tremendo. El techo se hundió y el agua comenzó a meterse.... diay ahora vamos a ver como hacemos”, relató.

Un relato similar brindó Gilberto Brenes Calderón, de 53 años, un finquero de barrio Lapuente del distrito de Santiago de Paraíso. “Fue a los 8:15 p.m. (del domingo) cuando se vino un burío (un árbol) sobre los cables y nos quedamos sin luz. Vieras que presa se armó en la calle (ruta 10 en el tramo entre Turrialba a Paraíso) porque la 32 estaba cerrada” dijo Brenes.

Agregó que desde ese momento y debido al fuerte viento debieron de pasar en vela.

Alfonso Ramírez, jefe de los Bomberos de Pacayas de Alvarado, dijo que durante la noche del domingo a amanecer atendieron 21 incidentes por lo cual no tuvieron ningún descanso. Precisó que las principales atenciones fueron caídas de árboles o ramas sobre tendidos eléctricos o casas.

Por su parte, Luis Fernando Estrada, del Comité Cantonal de Emergencias de Turrialba, dijo que igualmente la mayor cantidad de reportes fue por efectos provocados por los vientos.

Estrada dijo que uno de las secuelas más importantes la sufrieron productores de hortalizas de la región de Santa Cruz, donde los invernaderos fueron levantados por los vientos.

“Eran construcciones viejas. Todavía no las hemos inspeccionado pero posiblemente el plástico no soportó. Los nuevos invernaderos que estamos construyendo por el efecto de la ceniza del volcán no fueron afectados. Quedaron en buen estado”, relató el funcionario.











