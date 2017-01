Motociclista muere en choque en el centro de Limón

Conductor del vehículo no portaba licencia

Jeremy Smith Morgan, de 21 años, perdió la vida la noche de este viernes en el centro de Limón, cuando la moto que conducía colisionó contra un vehículo, 25 metros al oeste de la comandancia que está diagonal al estadio Juan Gobán.

Según versión de algunos testigos, a eso de las 10:15 p. m. el motociclista se dirigía en sentido de oeste a este hacia el centro de Limón cuando fue impactado en una esquina por un Geo Tracker azul, conducido por un hombre de apellido Laurens.

Smith Morgan falleció de inmediato en el sitio debido al fuerte impacto que recibió. En apariencia no portaba el casco de seguridad al momento de la colisión, ya que no fue observado por las autoridades por ningún lado.El vehículo contra el que colisionó Smith quedó decomisado por las autoridades de Tránsito, ya que su conductor no portaba licencia de conducir.El cuerpo del fallecido fue levantado a eso de la medianoche y rremitido a la Morgue Judicial.

Las autoridades de Tránsito y del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Limón investigan las causas que mediaron en el accidente.

Otros choques de motos

La Cruz Roja también informó de otros tres motociclistas graves por colisiones en las últimas horas.

En La Rita de Guápiles un joven de 18 años, de apellido Aguinaga, quedó en el Hospital de Guápiles luego de chocar contra un carro a las 9:39.

De igual manera, en barrio Amón, un motociclista que huía de la Policía a la 1:17 a. m. chocó contra un poste y quedó grave en el Hospital Calderón Guardia.

Otro choque de una moto contra un árbol frente al Colegio de Abogados en Zapote, a las 12:18 a. m., dejó grave al conductor y la moto quedó inservible.

Atropello en Alajuela

La Cruz Roja también informó del hallazgo de un hombre con heridas de un aparente atropello la madrugada de este sábado a un costado de la Iglesia católica en San Ramón, Alajuela.

La alerta la recibieron a las 12:14 p. m. y cuando la ambulancia llegó ya no había nada que hacer por el paciente.

A pocos metros de ahí las autoridades encontraron un carro volcado e investigan si tuvo que ver con el accidente.

El conductor de ese carro quedó a las órdenes de la Policía de Tránsito.

La identidad de la víctima no trasciende aún.











