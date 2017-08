Programa de estimulación temprana llega a todo el país

El programa de estimulación temprana Super Babies cuenta con dos nuevos proyectos dirigidos a los más pequeños: Super Babies on the go! y New Born Costa Rica.

Super Babies on the go! es un programa sobre cuatro ruedas. Es decir, en un bus adaptado se imparten clases de estimulación temprana en cualquiera de las siete provincias. Lo único que se requiere es que un grupo de padres de familia se organice y solicite el servicio. Asimismo, este bus está disponible para kínderes o guarderías que no poseen planes de estimulación temprana.

Por su parte, New Born Costa Rica es un programa que les permite a los papás estimular adecuadamente a los niños desde el momento en que nacen. Los especialistas de Super Babies realizan la visita en la clínica o en la casa para desarrollar un plan personalizado de estimulación temprana.

Para información puede llamar al teléfono 8727-9667.