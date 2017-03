Nintendo Switch llega a Universal

La nueva consola Nintendo Switch ya llegó a Tiendas Universal, donde tendrá un precio especial de preventa hasta el 12 de marzo.

Los paquetes especiales incluyen la consola y un juego. Estas son algunas de las opciones:

Consola Nintendo Switch gris o azul/roja más un juego The Legend of Zelda: The Breath of the wild.Precio regular: ¢382.980 cada una.Precio en preventa: ¢344.990 cada una.

Consola Nintendo Switch gris o azu/rojoPrecio regular: ¢329.990.00 cada una.Precio en preventa: ¢299.990.00 cada una.

Videojuego The Legend of Zelda: The Breath of the wild.Precio regular: ¢52.990.Precio en preventa: ¢45.000.

La fecha de entrega del producto en precio de preventa estará sujeta a disponibilidad logística, de acuerdo al desalmacenamiento de aduana y puede extenderse hasta siete días.

Ventajas tecnológicas. ¿Cuáles son las novedades de la Nintendo Switch? Esta consola tiene la particularidad de que se puede llevar a cualquier parte, pues se transforma de consola para el hogar en una portátil.

Nintendo Switch se puede utilizar en tres modos de juego: televisor (que se conecta al televisor), sobremesa (se puede abrir el soporte de la consola y se comparte un Joy-Con a un amigo para jugar partidas cooperativas o competitivas en la misma pantalla de la consola) y portátil (da la misma experiencia de juego que en el televisor, pero en las manos), según la información oficial.

Además, este aparato permite conectar hasta ocho consolas iguales para participar en juegos competitivos o cooperativos.

