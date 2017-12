“Si le hablaron a él (a Artavia) puede ser, pero yo no sé nada. Nadie habló conmigo de ningún equipo ni de Saprissa. Eso es algo que no sé porqué lo dijo, nada que ver. Al día de hoy conmigo no ha hablado nadie, yo tengo contrato y si quieren hablar con alguien es con el presidente. Soy muy agradecido con la gente que me da trabajo”, puntualizó Giacone, quien reiteró que tiene dos años más de contrato con el club.