Vi la transmisión televisiva de ese partido jugado en el estadio Luigi Ferrara, en Génova, en la sala de redacción del periódico La Nación . El pulso se me aceleró desde el preciso instante en que Alexandre Guimaraes cabeceó el balón en el medio campo para servírselo al Pelícano , quien corrió y devoró metros como nunca en su vida para finalmente rematar y convertir a Tiquicia en una fiesta. Lo confieso: se me salieron l as lágrimas.