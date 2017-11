Pura sangre. “Tengo sentimientos encontrados, estoy feliz por lo que pasa conmigo, pero a mí lo que me importa más es la institución, ningún jugador está por encima de Liga Deportiva Alajuelense, aquí lo primero es la institución y hay que ganar tres puntos como sea, que meta el gol yo o el otro, para mí es indiferente. A mí me pagan por hacer goles, es mi trabajo y no soy egoísta, no puedo alegrarme por mí y no sufrir por el momento que está pasando la institución”, insistió.