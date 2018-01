Para orientar mejor su decisión, quiero ofrecerle algunas sugerencias para un plan de gobierno digno de un candidato merecedor de la victoria. En materia económica, gaste lo que tiene y no más. No use el dinero que no tiene para comprar las cosas que no necesita. Ahorre y siempre tenga dinero para emergencias. No asuma compromisos incumplibles y no arriesgue su patrimonio. Si debe endeudarse, hágalo por una buena razón y busque las condiciones apropiadas para no terminar ahogado por los pagos. Planifique para el futuro.