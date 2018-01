Meses atrás, me tocó la desagradable tarea de tomar una decisión sobre la vida de mi perra Yuri. Después de mucho batallar, los médicos no encontraron forma de hacer que ella llevara una vida sin dolor y un día me llamaron para decirme que Yuri estaba sufriendo mucho. Con gran pesar acepté dormirla, amparado al consejo de los médicos.