Son publicaciones en redes sociales; un error lo comete cualquiera. Sin embargo, lo que me parece más preocupante es que si quien maneja nuestras áreas protegidas o en una revista costarricense reconocida internacionalmente no puedan identificar elementos básicos en la fotografía, como que la isla del Coco no está habitada más que por los guardaparques o que no tiene muelles, ¿podrá un costarricense promedio reconocer la isla?