Incertidumbre para los colegios técnicos

Los profesores aún no reciben la distribución de habilidades y conocimientos

Este es el quinto año que se trabaja con un nuevo plan de estudios en Matemática. Las capacitaciones han sido numerosas y los esfuerzos por socializar el cambio han puesto a trabajar de manera desinteresada a cientos de colegas. Sin embargo, todo ese esmero por poner en funcionamiento de la mejor manera la llamada reforma matemática se ve opacado por las directrices que a destiempo emanan del Ministerio de Educación Pública (MEP).

Desde el año pasado, a inicios de febrero, se envió a los colegios técnicos una distribución de habilidades y conocimientos, como parte del plan de transición. Los colegas de Matemática elevaron numerosas consultas a las asesorías, que dieron como resultado que el MEP tuviera que realizar otra distribución unas semanas más tarde, sin considerar que ya muchos docentes estaban trabajando según lo que indicaba el primer comunicado.

Una falta de respeto para profesores y estudiantes, y una evidente falta de planificación de los responsables.

Material pendiente. Confié en que ese error sería un aprendizaje para el MEP, y que situaciones como esa no volverían a repetirse. Pero no fue así; llevamos tres semanas de iniciado el curso lectivo 2017 y aún no se nos da la distribución de habilidades y conocimientos para el ciclo diversificado de los colegios técnicos.

Anda en “corrillos” cierta información que no se ha hecho oficial, y que rompe con la continuidad del programa, tal como la tiene establecida en los colegios académicos. Según las autoridades del MEP, ¿cómo debíamos suponer con qué tema empezar en undécimo nivel? ¿Por qué el MEP no tiene previstas estas situaciones desde un año antes?

Algunos dirán que para analizar cómo marcha la ejecución del nuevo programa, pero al menos en estos cinco años no se nos ha consultado nada al respecto, y la mayor cercanía que tenemos con el MEP es para atender apelaciones que vienen y van, por la complicada y subjetiva interpretación de los nuevos planes de estudio.

Al final, seremos los docentes los que debamos correr, los que debamos responder apelaciones, los que debamos dar centros fuera de clase… mientras el MEP sale cada final de año dando estadísticas infladas de la promoción de bachillerato en Matemática.

El autor es profesor de Matemáticas.