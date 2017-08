Derecho de respuesta: Aún no hay informe final de investigación

El Banco de Costa Rica (BCR) no ha emitido ninguna resolución final relacionada con la situación descrita en las publicaciones aparecidas en el diario La Nación el 11 de agosto, en la portada y en las páginas 4A, 5A y 6A, bajo el título principal de “Director del BCR se contradice al explicar depósito en su cuenta”.

En este momento todos los informes o documentos que están relacionados con este caso están siendo objeto de valoración en el contexto de una investigación que está realizando la Auditoría Interna del Banco, la cual no ha emitido un informe final. El informe a que alude la publicación no fue suministrado por el Banco, por lo que no podemos confirmar ni la exactitud de su contenido, ni que se trate de un documento oficial de la institución.

En razón de lo anterior, la definición de las circunstancias y alcances de los hechos, recomendaciones, conclusiones y demás aspectos vinculados a las actuaciones descritas en la noticia se emitirán una vez que se concluyan las investigaciones que se están llevando a cabo.

Se aclara, asimismo, que la Junta Directiva le solicitó a la Auditoría Interna coordinar en cuanto fuera pertinente para esa investigación lo que estime necesario con la Sugef, dependencia que ha requerido y se le ha entregado documentación relacionada con el caso como parte de las labores de supervisión y fiscalización que le competen.

Leonardo Acuña A.

Gerente general a.i. BCR