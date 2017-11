No son apetecidos por el mercado de trabajo y el 80 % no ha completado la educación secundaria. Las salidas de su situación particular son escasas, especialmente cuando el desempleo y el subempleo se mantienen en niveles considerables. Es preciso dotarles de habilidades requeridas por el mercado y, también, ampliar el mercado mediante una política económica apta para estimular el crecimiento.