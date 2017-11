Como el cambio a refrigeradores modernos es de claro beneficio para las familias y, por tanto, de interés social, la prohibición de comercializar modelos viejos debe ser complementada con la eliminación de impuestos. La medida no tendría efecto recaudatorio adverso (“sacrificio fiscal”), porque mientras los consumidores no cambien los aparatos, nada recaudará el gobierno. Si produjera algún efecto fiscal, ese no sería motivo para descartar la idea, pues la recaudación no es un fin en sí mismo y si una exoneración apareja enormes beneficios sociales y ambientales, en buena hora se ponga en práctica.