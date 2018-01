Busqué al vendedor, le recriminé por el sobreprecio y me contestó que lo hace para ganarse “alguito”. Le respondí que soy un adulto mayor y que ni a nosotros ni a los niños nos deben robar ni un confite. Es un delito muy grave que se aprovechen de la confianza que uno, como cliente, le tiene al vendedor. Esto es peor si está robando a los pies de la Virgen. Ante mi airada queja, me devolvió el dinero y yo su cara lotería. ¿Qué pasa con quienes no revisan la mercancía? !Llegan tantos turistas a Cartago y hay tantos vendedores! ¿Dónde se denuncia a un vendedor?