Cartas a la Columna

Servicio desconectado

En Servimás no se puede pagar la CCSS

Hace más de una semana que trato de pagar mi seguro de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) en Servimás y nunca hay conexión con la CCSS. Por no perder una mañana o una tarde haciendo fila en las ventanillas de la CCSS, por la enorme cantidad de personas en fila, salgo moroso y en el hospital rechazan mis recetas. ¿Qué pasa con la Caja?

Claudio Ghirardi Vendramini

San Pedro de Poás

Más entrenamiento

El sábado fui con mis dos nietas al partido de Costa Rica contra Honduras. Llevaba un bolso de tela con las banderas y las bufandas. Las sacamos antes de ingresar al estadio, por lo que el bolso quedó vacío. En la entrada, la mujer que estaba haciendo la revisión me dijo que no podía ingresar con el bolso aunque estuviera vacío. Le dije que no tenía donde dejarlo, y me contestó que lo tirara al basurero, pero preferí dárselo a un señor de Hogares Crea que estaba cerca.

Me sentí muy triste porque ese bolso lo había comprado en Panamá, una vez que fuimos a apoyar a la Selección. A la vez, me sentí muy indignada porque, además de perder mi bolso, yo hice fila por cinco horas para comprar tres entradas y tuve que pagar 25.500 colones por cada una, ya que al llegar a la ventanilla solo quedaban de ese precio y, al final, me dijeron que tirara el bolso a la basura. Deberían entrenar mejor a esas personas para que tengan un mayor discernimiento y sentido común. Deben velar por la seguridad, pero no llegar a esos extremos. Con esas actitudes ya no me dan ganas de volver al estadio. No es justo.

Ana Rivera Alvarado

Heredia

Energía solar

Lamentablemente, nada se le escapó a Nate durante los cinco días de la tormenta. Cada acción se cuenta para aliviar algo del dolor a estos hermanos. Como promotor y usuario de la energía solar, recomiendo aprovechar la luz solar y el efecto invernadero (no siempre es dañino) para calentar la comida y el agua. Con una simple olla de metal, preferiblemente oscura, se cubre con plástico o vidrio transparente y, según el brillo del sol, puede calentar la comida en 30 o 60 minutos. Este es un minihorno solar. Con algunas modificaciones, este horno solar se usa para cocinar los alimentos y purificar el agua. Sin embargo, en momentos de desastre es mejor usar leña y tres piedras para cocinar los alimentos. Calentar los alimentos con luz solar es una opción simple y viable.

Shyam S. Nandwani

Heredia

Turismo en Limón

Limón es una provincia llena de riquezas naturales que se están desperdiciando, a las que no se les da un mantenimiento adecuado y no se fortalece la seguridad necesaria para el uso del turista. Debido a esto, los turistas que llegan en crucero son trasladados a otras provincias y no hay oportunidad de que vean a Limón como destino turístico.

El turismo es un 5 % del PIB, por lo que sería deseable que Limón esté más presente en la agenda turística. En las campañas de publicidad es casi nula la promoción que le dan a la provincia. Limón cuenta con puertos, playas hermosas y zonas llenas de cultura, como Talamanca, ¿es que el gobierno se niega a ver a Limón?

Amelia Ubeda Pérez

Limón

Tecnología perdida

En los últimos años la tecnología ha tenido un crecimiento exponencial, lo que se nota con cada teléfono inteligente que sale al mercado. Uno pensaría que estos aparatos se utilizarían con fines informativos para acceder a una gama ilimitada de conocimiento, como saber el significado de una palabra, pero no es así. El lenguaje que los jóvenes tenemos es cada vez más pobre. Basta con leer unos cuántos párrafos para adquirir conocimiento, pero no, preferimos invertir nuestro tiempo en las redes sociales, conversaciones virtuales a las reales o el amarillismo que las mismas redes sociales muestran.

Llegará un punto en que no importará presenciar un asesinato o un suicidio solo para grabarlo y compartirlo. Es tan fácil caer en la tentación cuando las consecuencias son mínimas o nulas. Es una prueba de que la sociedad piensa más en el bien individual que en el colectivo. La sociedad no tiene la culpa, es más que una palabra que se usa para nombrar a un conjunto de personas; no, la sociedad no tiene la culpa, sino las personas que la conforman.

Daniel Olivas Hurtado

San José