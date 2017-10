Cartas a la Columna

Funcionario ejemplar

Empleado resolvió problema en 15 minutos

El viernes fui atendido de mala manera por una funcionaria en la ventanilla de citas de Pediatría en la clínica Marcial Fallas de Desamparados. La señora se negó a darme la cita porque no tenía la cédula del menor, aunque ella tenía acceso a toda la documentación en el sistema de cómputo. Busqué la ayuda del señor Eddy Hernández Alvarado, quien escuchó mi queja y, sin pensarlo dos veces, resolvió el problema en 15 minutos. Personas como don Eddy son las que necesitan muchas instituciones del país, porque sin ningún interés de por medio resuelven problemas sencillos que nos evitan contratiempos y malos ratos.

Fernando Cordero Alvarado

Desamparados

Crueldad animal

Para muchas personas es una tradición de fin de año, para mí, el día en que la capital se convierte en una gran cantina, desfile de silicona, un orinal gigante, pero, sobre todo, donde miles de caballos son salvajemente maltratados para que hagan malabares y otro tipo de trucos inherentes a su especie.

Eliminemos de nuestras costumbres estos actos salvajes, que junto con las corridas de toros promueven la crueldad animal.

Fabián Cerdas Quesada

Turrialba

Playas contaminadas

Los fines de semana, las playas Bonita, Piuta y Cieneguita son muy visitadas por bañistas, ya que hay en Limón pocas opciones de recreación. Pero hay un grave problema: los ríos alrededor del centro de Limón se encuentran muy contaminados. Esto se comprueba con solo observar el río Cieneguita: el color del agua es verde oscuro, despide malos olores y lleva gran cantidad de basura. En las mismas condiciones se encuentran muchos otros ríos que desembocan cerca de las playas. También las aguas negras de la población son tiradas al mar, lo que pone en riesgo la salud de las personas. Se necesitan más lugares para la recreación y que las playas contaminadas no sean las únicas opciones.

Lucía Ramírez Camacho

Limón

Necesidades de UTN

La Universidad Técnica Nacional (UTN) es la quinta hecha a la medida del PLN. No forma parte del FEES. Y repite algunas carreras. Simplemente la aprobaron y luego, de camino, como dicen los ticos, se acomodan las cargas. Pero lo cierto es que las otras cuatro hermanillas de sangre y de pellizcos no quieren ceder del queque para darles entre todas un 7 % , aproximado a sus 33.000 millones de colones de necesidades. Entonces vive arrimada, como una ameba al presupuesto del MEP (que está lleno de necesidades); no más vean el impacto de Nate en escuelas y colegios. Esa es una buena fotografía de la planificación vía Asamblea Legislativa. El mal no es de la UTN. Es parte de un todo de la gestión política de impacto directo en las arcas públicas. Y luego la solución es no hay plata y pague más impuestos.

Mario Valverde Montoya

San Rafael de Montes de Oca

Saber envejecer

La frase envejecer dignamente tiene un problema: cada día nos ganamos una arruga. Hace poco, hice un ejercicio con mi espejo de confianza y entendí lo viejo que estoy. Las diez toneladas de crema que me he embarrado en toda mi vida en la cara me sirvieron de nada. Los años suman y no perdonan. La vanidad personal es parte de nuestro ego, todos queremos lucir bien y ahora la ciencia médica nos permite devolvernos unos años, pero el tema es muy interesante. Conozco personas que se han sometido a esos tratamientos, pero en algunos casos pierden la sonrisa natural que nos regala la vida y nos la cambian por una mueca. Es tanto el estiramiento que la piel no da más.

Un ejemplo de dos famosos que han envejecido con calidad de vida y van a sus conciertos con sus cabelleras blancas y con sus signos de vejez dibujados en sus rostros son la cantante norteamericana Dionne Warwick, con su bellísima canción Heartbreaker y Frankie Valli, con su tema inolvidable Can’t takes my eyes off you. Se presentan ante miles de fans en cada concierto tal y como los ha conservado la vida llegando la primera a los 80 años y el segundo a los 83.

Albán Rugama Dávila

Barrio México