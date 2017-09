Cartas a la Columna

Bus no llevó embarazada

Conductor negó servicio a pasajera

El jueves 28 de setiembre, a eso de las 7 de la mañana, el conductor de un autobús de la ruta de La Aurora de Heredia, en la parada frente a la Funeraria del Magisterio, no me quiso llevar porque estoy embarazada. El chofer me dijo que el bus iba lleno, pero sí dejó subir a dos personas que también estaban en la parada. ¿Para qué son los campos preferenciales? Estos asientos siempre son ocupados por personas jóvenes que escuchan música. Me sentí humillada. Es obligación del chofer del bus exigir el campo preferencial para personas en mi estado. Me quejé en la empresa de buses, pero no recibí ninguna respuesta.

Yeilyn Pérez Salas

Barrio México

Autos eléctricos

El candidato presidencial Antonio Álvarez Desanti plantea prohibir la importación de vehículos que utilicen combustible fósil a partir del año 2035 y promueve el uso de carros eléctricos. Coincidentemente, el paraíso de los coches eléctricos es Noruega, país que cuenta con un alto porcentaje basado en significativas ayudas estatales, como exoneraciones fiscales, el no pago de peajes y parqueos. Asimismo, ha incurrido en importantes inversiones en infraestructura para implementar estaciones de carga. Gracias a lo anterior, Noruega proyecta acabar con las ventas de vehículos de diésel y gasolina para el año 2025. Es importante, entonces, conocer si Álvarez Desanti analizó y cuantificó detalladamente estos y otros asuntos, esenciales antes de anunciar la prohibición vehicular.

Egidio Vargas Durán

Santo Domingo de Heredia

Educación sexual

Decidí no volver a leer los artículos de don Enrique Vargas Soto. Su radicalismo religioso no es de mi agrado. En cuanto a la educación sexual del Ministerio de Educación Pública, su argumento de que en el país se puede incrementar el turismo sexual se olvida don Enrique que nuestros niños empiezan su vida sexual al ser adolescentes y si se informan se evitarán cientos de niñas embarazadas. Los costarricenses tenemos que ubicarnos en la educación sexual del siglo XXI.

Marta Gómez Cortés

Pozos de Santa Ana

Buena atención

Agradezco y felicito profundamente a la Maternidad de la Clínica Marcial Fallas porque la atención y el servicio por el nacimiento de mi hijo el pasado lunes ha sido excepcional y de primer mundo. Son personas increíbles, dedicadas a su labor.

Michael Arias Calderón

Calle Fallas, Desamparados

Sucursales del BNCR

Trabajo cerca de la Asamblea Legislativa y no hay en unos 600 metros a la redonda ni una sucursal ni un cajero del Banco Nacional de Costa Rica (BNCR). La que había contiguo a la Universidad Castro Carazo la quitaron hace tiempo, lo mismo que el cajero automático. Esto es una lastima porque era una agencia que abría sus puertas a las 7:30 de la mañana y facilitaba mucho los tramites.

Si se necesita realizar un retiro o deposito hay que ir hasta las oficinas centrales, que están como a un kilómetro de distancia. Además, me llamó la atención que en el servicio matutino de las oficinas centrales no tengan caja preferencial y los adultos mayores y personas con discapacidad igual tienen que hacer fila. ¿Y la Ley 7600?

Marco Tulio Vindas Chaves

Heredia

Preguntas obvias

En los noticiarios cansan con las preguntas que hacen los periodistas. Si cortan el agua en Desamparados, le preguntan a una vecina cómo hizo el café de la mañana; si se muere alguien, le preguntan al familiar cómo era la persona; si cortan la energía eléctrica, indagan cómo hicieron en la noche para alumbrarse; se desborda un río y se mete el agua en las casas y preguntan cómo harán para salir al día siguiente al trabajo, etc.

Los directores de los noticiarios tienen que hacer de sus colaboradores gente más profesional.

Gerardo Arias González

San José