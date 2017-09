Cartas a la Columna

ICE no instala servicio

Cliente espera hace más de un mes

El 19 de julio contraté en la agencia del ICE en Alajuela un plan para Internet, cable y teléfono. Me indicaron que tardarían un mes para la instalación, pero no lo hicieron. Llamé por teléfono y se escudaron en que tenían 35 días hábiles para dar el servicio. Como ese período ya venció, consulté en la agencia de Plaza Real y me dijeron que están durando tres meses para hacer las conexiones. A pesar de mi insistencia, nadie me da una fecha probable de instalación. Sin una política de servicio al cliente y con tanta ineficiencia, ¿cómo competir en un mercado tan exigente como el de las telecomunicaciones?

Ulises Zúñiga Morales

Alajuela

Aceras en Moravia

Para nadie es un secreto que muchas aceras de nuestro cantón están en mal estado, en muchos sectores ni siquiera existen y es común ver a los peatones en media calle, tapas de madera en alcantarillas, palos de escoba con una llanta en otros sitios. Ahora pareciera que la Dirección Técnica Operativa de la Municipalidad de Moravia ha puesto interés en este problema, porque me llegó una notificación en la que me previenen del incumplimiento de los artículos 75 y 76 del Código Municipal. Voy a proceder de inmediato a arreglar la situación, pero lo que es bueno para el ganso también es bueno para la gansa, ¿por qué no se autonotifica la Municipalidad de Moravia del estado deplorable en que se encuentran las dos aceras del estadio municipal Pipilo Umaña? Ambas aceras son una vergüenza cantonal.

Jorge E. Varela Solís

Moravia

Desmejora en Uber

Hace año y medio utilizo los servicios de Uber. Como todo inicio, eran realmente sorprendentes con su atención al cliente. He hecho más de 60 viajes con ellos, pero, conforme avanzan en su posicionamiento, el servicio ha ido desmejorando de manera sustancial.

Sufrí muchos años humillaciones y miedos con los taxistas rojos hasta que consideré a Uber el remedio al mal de tantos vejámenes, pero como todo buen camino también tiene sus piedras, en Uber también se infiltran personas sin conocimiento de relaciones públicas y de buen servicio al cliente.

El lunes 11 de setiembre solicité un servicio a Uber y el chofer que me atendió me dejó plantada, ya que no se volvió a comunicar y no contesto más el teléfono a pesar de mis llamadas. Uber debe seguir presente en nuestro país sin que se convierta en un monopolio, porque los perjudicados seremos los usuarios.

María Alfaro Madrigal

San José

Trabajos a medias

Después de varios años de esperar, finalmente, hace unas semanas, se emparejó la calzada en la nueva rotonda detrás del parque de la Paz. La semana pasada Acueductos y Alcantarillados (AyA) llegó a instalar una nueva tubería a través de casi todo el ancho de la calle y dejó el hueco bien relleno con tierra, la cual no se ha lavado todavía a pesar de la influencia del huracán Irma. Por cierto, los trabajos en la rotonda de Paso Ancho quedaron abandonados.

Eric Díaz Aguilar

San José

Parqueos públicos

La disposición del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) de eliminar la posibilidad de parquear en las comunidades que no tienen parqueos públicos, lo que está haciendo es dejar en desventaja a las pequeña empresas, pues el país no cuenta con el desarrollo vial necesario.

Enrique Segura Seco

Escazú

Gasto en pluses

Al leer el informe sobre el gasto público en salarios y pluses, a los costarricenses nos da vergüenza ajena. Es notoria la manipulación del concepto de pluses para aumentar los salarios en forma desmedida. ¿Cómo es posible que en muchas de las instituciones lo que pagan por pluses es mayor al salario?

¿Cuál será el presidente que, sin importarle el costo electoral y personal, tome una decisión que acabe de una vez por todas con esto? Y que se enfrente, además, a las agrupaciones sindicales que solo existen para velar por sus intereses, sin importarles el pueblo y las consecuencias que están acarreando con su actitud.

Soledad Rojas Rodríguez

Curridabat