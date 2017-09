Cartas a la Columna

Desorden vial

Taxis y buses se estacionan dondequiera

En la calle 7, detrás de las oficinas centrales de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), existe un desorden vial de grandes dimensiones. Ir hacia el sur, desde la avenida segunda, es toda una proeza. Ahí hay taxistas mal estacionados y los buses hacen parada en media calle, por lo que, fácilmente, se tardan hasta 20 minutos en transitar esa cuadra.

La Dirección General de Ingeniería de Tránsito debería tomar nota, porque, posiblemente, con pequeños ajustes, la circulación de vehículos sería más expedita, los usuarios ganaríamos tiempo y calidad de vida en medio del suplicio que significa venir a San José.

José Luis Valverde Morales

San José

Criterio personal

Con las reformas a la ley de tránsito, el oficial utiliza su criterio personal para multar e incluso quitar las placas de los vehículos mal estacionamiento, aunque no exista demarcación. Desgraciadamente, se sabe de casos de corrupción y dejar esto a criterio de un policía de tránsito conduce a una situación de indefensión total de los conductores, sobre todo por el trámite posterior en el Consejo de Seguridad Vial (Cosevi). In claris non fit interpretatio dice el aforismo del derecho romano, porque cuando la ley es clara no necesita interpretación alguna.

Luis Fernando Moya Mórux

San José

Regreso al colchón

En nuestro país no solo tenemos quiebravidrios, también tenemos quiebrabancos estatales. Ya van dos, y contando. Esto sucede porque los que administran son nombrados por amistad con los políticos. ¿Tendremos que volver al colchón para que nuestros ahorros estén seguros?

Néstor Chinchilla Núñez

Escazú

Ruido en club

Hace como 20 años, algunos miembros del Club de Leones nos dijeron que el edificio que construían en el parque Los Leones, en Rohrmoser, cerca de Plaza Mayor, sería únicamente para sus reuniones por las tardes, para no perturbar la paz de nuestro barrio.

En su momento nos extrañó, pues la Municipalidad tiene prohibido construir dentro de cualquier parque; sin embargo, desde hace algunos años se lo alquilan a cualquiera, sin importarles –porque ningún socio vive cerca– que el barrio que queremos y hemos cuidado lo llenan con fiestas, gritos, música y tambores hasta altas horas de la noche. No se puede dormir hasta que las charangas acaben, como si fuera un barrio cualquiera y no un barrio de gente decente que lo único que quiere es vivir con tranquilidad. Nosotros llegamos primero que el club.

Yamilette Gutiérrez C.

Rohrmoser

Más de lo mismo

El canal mexicano Multimedios, que inició sus transmisiones en Costa Rica hace poco, prometió una programación diferente. Pero, al día de hoy, solo he visto un noticiero, una revista y los partidos de la Universidad de Costa Rica como local. El resto de la transmisión son programas mexicanos que no son del agrado de muchos costarricenses. Además, no todas las cableras ofrecen este canal.

Karym Green Gayle

San José

Decisión presidencial

Qué triste es ver que Luis Guillermo Solís autorizara una rebaja al presupuesto de la educación. Él, como docente e historiador, conoce perfectamente las consecuencias sociales, económicas, personales y hasta físicas de un pueblo sin educación. Solís parece haber olvidado una vez más su compromiso como funcionario público elegido por una gran mayoría. En su momento, Solís criticó los gobiernos de sus supuestos adversarios, Óscar Arias y Laura Chinchilla, por no acatar la obligación constitucional del presupuesto para la educación. La educación es un derecho, pero así está contribuyendo a convertirla en un privilegio.

Eugenia Soto Suárez

San José

Reloj costoso

¿Por qué un reloj Polar es $60 más caro en las tiendas libres de impuestos del aeropuerto Juan Santamaría que en una tienda en San José?

Jenny Víquez Rockbrand

Cartago