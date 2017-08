Cartas a la Columna

Acera obstruida

Vehículos no dejan espacio a los peatones

Es imposible caminar por la acera, pasar en carro o bajarse del autobús por la calle que pasa al costado norte del bar Chicago, en Monterrey de Montes de Oca, debido a los carros estacionados a ambos lados de la vía. En caso de una emergencia no podría pasar una ambulancia o un camión de bomberos.

El gobierno local dio una patente aunque ya sabía que ese es un paso vial incomodo. Solicito que la Municipalidad de Montes de Oca atienda esta situación.

Diana E. Aguilar Ramírez

Montes de Oca , Monterrey

Buena atención

En estos días fui a la agencia de Claro en el Paseo de las Flores a resolver un problema en la velocidad de mi servicio 4G LTE. Me atendió la señora Melissa Mora Mora, quien, gracias a sus valiosos conocimientos informáticos, logró resolver la situación. Sentí una verdadera afinidad, lo que hace que los clientes creamos en una empresa.

Pablo A. Hernández Páez

Alajuela

Entrega de placas

Si un conductor comete la infracción de estar mal parqueado, es deber del inspector que le retiren las placas. Pero pagar y recuperar en el mínimo tiempo es derecho del conductor. El Consejo de Seguridad Vial (Cosevi) no estaba preparado para atender esto. Primero, el parte no entra con prontitud en el sistema y, luego, hay que perder uno o dos días ya que cierran las oficinas a las 3:30 de la tarde. Mientras, no se puede usar el auto, lo que es un doble castigo. ¿Por qué no pasan la entrega de placas a las municipalidades, una vez cancelado el parte? Sí pasa la ley, antes deben tomarse las precauciones para la atención adecuada.

Mario Valverde Montoya

San Rafael de Montes de Oca

Recorte de gastos

El presidente, Luis Guillermo Solís, en su discurso del 2 de este mes, no solo se salió de contexto, ya que en lugar de enfocarse en la celebración de la Virgen de Los Ángeles, se enfocó en que el gobierno necesita más impuestos para hacerle frente a los gastos. Es bien sabido que, desde mantener un hogar hasta dirigir una empresa, cuando el dinero no alcanza lo que se debe hacer es recortar gastos.

Solís no debería de tratar de convencer al pueblo para que, mansamente, acepte la imposición de nuevos tributos porque es la “única solución”. Lo que debería hacer es reunirse con su gabinete, los dirigentes del magisterio, del ICE, del Poder Judicial y asistir a una sesión de la Asamblea Legislativa para convencerlos de recortar el despilfarro. Como lo dijo el mandatario, si todos colaboramos sacaremos a Costa Rica adelante.

Gustavo Quesada Rojas

Tibás

Derecho fundamental

En respuesta al señor Gustavo Elizondo Fallas ( Cartas, 14/8/17), le indicamos que difundir propaganda política forma parte del derecho fundamental a la libertad de expresión, que únicamente admite limitaciones en circunstancias muy calificadas y excepcionales.

Fue la Sala IV la que estableció que, conforme a la Constitución, los partidos políticos y candidatos pueden realizar propaganda en cualquier momento y no solo durante los procesos electorales, salvo los límites que prevé el artículo 136 del Código Electoral: entre el 16 de diciembre y el 1.° de enero, tres días inmediatos anteriores a la elección y el propio día de los comicios.

En un régimen de libertades, como el costarricense, el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) no puede limitar el ejercicio de ese derecho fundamental en forma contraria a la Constitución Política. Por esto, el TSE ha determinado que el artículo 136 del Código Electoral, que establece el derecho a difundir propaganda desde el día de la convocatoria a elecciones, no debe entenderse como una limitación al ejercicio del derecho fundamental a la libertad de expresión, sino como una restricción a reembolsar (con el dinero de la deuda política) gastos de propaganda efectuada antes de la convocatoria respectiva.

Andrea Fauaz Hirsch

Jefa Departamento de Comunicaciones y Relaciones Públicas del TSE