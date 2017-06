Cartas a la Columna

Pensiones justas

Sistemas de jubilaciones deben reformarse

En épocas pasadas, por intereses políticos o ideológicos, fueron creados sistemas de pensiones cuyos mecanismos respondían al corto plazo. Confiaban en que las circunstancias iban a mantenerse y las administraciones futuras lidiarían con las consecuencias de los fallos originales y los reparos cosméticos. Se necesita una reforma integral para que esos programas dejen de estar a merced de decisiones políticas y de verdad se enfoquen en soluciones técnicas e imparciales.

Los afiliados tienen derecho a que los fondos aportados les den una pensión proporcional y justa, de acuerdo estrictamente con el promedio histórico de la inversión y sus rendimientos. Hay que tomar muy en serio las lecciones de otros países, donde los sistemas quebraron, sumiendo a las personas en la miseria y el abandono, en el ocaso de sus vidas.

Robinson Rodríguez Herrera

Sabanilla, Montes de Oca

Cambios en licencias

Ahora hablan de aumentar la edad a 21 años para obtener licencia de conducir. Esto podría hacerse en una edad de cambios sociales significativos, por lo menos a los 23 años, cuando el adulto empieza a tener responsabilidades acordes con sus nuevas realidades, como terminar sus estudios universitarios, con un grado de madurez para asumir esos cambios.

A nivel neurocientífico se sabe que aún a esas edades el cerebro no se encuentra regulado como para poner límites a conductas motoras riesgosas, como conducir.

La experiencia de incorporar la psicología a los exámenes de la licencia, como en otros países, ha hecho que la tasa de accidentes haya bajado. Tanto médicos como psicólogos podríamos mejorar la calidad de los exámenes para la licencia y no como pensaron algunos diputados cuando dijeron que eso era solamente para darnos trabajo. Las leyes, bien consensuadas han permitido beneficios para los costarricenses. Es el momento de hacer reformas trascendentes para evitar tantas muertes en las calles del país.

José González Quirós

Moravia

Reciclaje mezclado

Uno con esmero separa el material para reciclarlo, lo lleva limpio en bolsas, pero se topa con que Ambientados lo que tiene es un simple camión de basura, donde meten todo junto, lo aplastan y mezclan el vidrio con plástico y con papel. Después, seguro llevan todo eso al basurero. Esto lo vi el viernes pasado en el parque central de Heredia.

Elena Fainshmidt Polter

Heredia

Examen de manejo

Sobre la aplicación de la prueba teórica de manejo del Consejo de Seguridad Vial (Cosevi), llama la atención el alto porcentaje de reprobados. Algunos hacen la prueba en cinco o más ocasiones y la pierden, generalmente, por pocos puntos, pues se enfatiza en las debilidades que el aspirante va presentando en el desarrollo de la prueba. ¿Cuáles criterios técnicos están formulados, cumplen elementos básicos de balance en los temas? Los resultados no se pueden revisar y, por lo tanto, tampoco apelar, lo que no ocurre con otras pruebas oficiales.

Alexis Durán Abarca

Desamparados

Calle sin demarcar

Hace más de seis meses terminaron de reconstruir la carretera entre Guardia y Liberia, y a estas alturas no la han demarcado. ¿No saben los encargados que una carretera sin pintar es tan peligrosa como manejar con alcohol? Invito a los encargados a pasar por esta calle en la noche con lluvia.

Henry Martínez Gallo

Liberia

Trámite sin resolver

¿Hasta dónde la burocracia afecta a los sectores vulnerables de la sociedad? La frase de campaña de Luis Guillermo Solís fue solo un ardid publicitario. No es posible que en una era tecnológica no haya comunicación dentro de una institución. El Juzgado de Trabajo emitió una sentencia en firme sobre mi pensión por invalidez, pero la definición del monto y el documento oficial para otros trámites lleva varios meses entre la oficina de Pensiones en Heredia y la Gerencia. Acudo constantemente a ambos lugares y no hay soluciones. ¿Cuánto tiempo más, por la ineficiencia de una dependencia estatal, debo estar sin el dinero que me corresponde por ley? ¿Por qué a los funcionarios privilegiados sí se les da solución inmediata?

Sandra María Aguilar Molina

Heredia