Cartas a la Columna

Fuga de agua

AyA no termina reparación

Hace un par de meses reporté a Acueductos y Alcantarillados (AyA) una fuga entre la casa y la acera. Vino una cuadrilla, hizo un hueco, dijeron que otro grupo debía llegar a revisar, y hasta la fecha la fuga continúa y no contestan o se pasan la llamada. ¿Para qué campañas sobre cuidar el agua?

Estela Meléndez Quesada

El Guarco, Cartago

Dinero público

¿Hasta cuándo los políticos de este país dejarán de despilfarrar los dineros públicos? Hoy me enteré de que el bulevar chino –un adefesio arquitectónico– resultó ser un fracaso para los comerciantes de la zona, dada la poca afluencia de personas. Según los comerciantes, si no buscan otro lugar se verán condenados a cerrar definitivamente, como fue el caso de La Casa del Tornillo.

Esto es un despilfarro de fondos públicos y un fracaso más del alcalde de San José, ya que durante tantos años de su gestión siempre han prevalecido las ocurrencias.

Otro ejemplo de su pésima gestión municipal fue el mercado del Paso de la Vaca, el cual costó millones de colones y nunca funcionó. ¿Hasta cuándo permitiremos esto?

Guillermo Ramírez Garay

San José

Caso resuelto

En relación con la carta del señor Alberto Segura (7/5/2017), informamos que el cliente fue contactado por la empresa y se resolvieron satisfactoriamente sus requerimientos. Agradecemos sus comentarios, porque nos permiten mejorar nuestros servicios para cumplir con sus expectativas.

Patricia Tenorio

Jefa de División Mercadeo, Telecomunicaciones, ICE

Puente destruido

Protesto contra el alcalde cartaginés, Rolando Rodríguez, otras autoridades y vecinos de Paraíso que, por su actitud activa o pasiva, permitieron la destrucción del centenario puente de piedra construido por mi antepasado italiano Constantino Albertazzi. Se pudo buscar otra solución respetuosa con su valor histórico-cultural o, al menos, trasladarlo y montarlo en otro sitio, pues era un verdadero patrimonio nacional.

Y ahora, ¿quién nos asegura que sus sillares no desaparecerán sin que nadie se haga responsable? ¡Progreso (mal entendido), cuántos crímenes se cometen en tu nombre!

Hugo Mora Poltronieri

Escazú

Trato en farmacia

El pasado 1.° de mayo fui a hacer una pequeña consulta médica al local de la farmacia Sucre, carretera a Los Anonos, pero una encargada, a modo de regaño, me dijo que debía preguntarle a un médico. Me quejé en la oficina de Supervisión de las farmacias Sucre, pero, hasta ahora, ni siquiera una disculpa he recibido. En nuestra cultura, al que se queja por un mal servicio se le ve como a un viejito cascarrabias, se ignora o se le hace burla, como sucedió recientemente con una señora que se quejó por el servicio de Tigo.

Rodnny Hayden Cordero

San José

Llamadas constantes

Desde hace dos años recibo constantes llamadas y mensajes de texto de Credomatic para ofrecerme créditos preaprobados. He pedido eliminar mi nombre de sus listas de contactos, pero, hasta la fecha, han sido incapaces de hacerlo y cada semana me dicen que tienen información importante para mí.

No necesito el crédito, no me llamen más. Los llamaré a ustedes para cancelar la tarjeta. No voy a cambiar de opinión.

Melina D'Alolio Sánchez

Santa Cruz, Guanacaste