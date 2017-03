Cartas a la Columna

Cambio de condiciones

Veinsa demora tres meses para hacer reintegro

El 20 de marzo reservé un vehículo nuevo en Veinsa del Paseo de las Flores. Ese día, antes de reservar, me ofrecieron por escrito una serie de características adicionales, pero media hora después de hacer el deposito inicial recibí una llamada del vendedor para decirme que, por indicación de uno de sus superiores, las extras ofrecidas no me las iban a dar. Al variar las condiciones de la oferta no me interesó seguir con la compra y solicité la devolución inmediata del dinero; sin embargo, esto puede demorar hasta 60 días hábiles, lo que me parece un abuso para el cliente que de buena fe hizo el pago.

Solicito que me devuelvan el dinero con la misma celeridad con que lo deposité de buena fe.

Enrique Víctor Mora

San José

Caso atendido

Agradecemos a Dora Nelly Chica Vélez ( Cartas, 17/3/17), con quien conversamos sobre su caso, que nos haya permitido aclararle y solucionarle sus inquietudes. Aprovechamos para informarles a nuestros clientes que cuentan con una instancia adicional en la Oficina de Apoyo al Cliente, la cual pueden contactar por el correo electrónico apoyoalcliente@credomatic.com.

Clarena Espinoza

Gerenta de BAC Credomatic Corredora de Seguros

Paquetes de Asia

Me comuniqué con Deborah Mata de Correos de Costa Rica y, según su mensaje, todos los paquetes que vienen de Asia y que se entreguen después del 1.° de marzo deberán pagar ¢750 . Si correos no tiene la capacidad de hacer las entregas, ¿por qué cobran ese monto por los envíos que llegaron antes de esa fecha?

Jorge Rodríguez Mora

La Unión

Memoria histórica

En la última Revista Dominical, en un artículo firmado por Danny Brenes, el autor se preguntaba ¿qué sabe un costarricense de guerra? y ¿qué sabe de fusiles de combate militar? Eso me suena a desconocimiento de la historia patria y ofensivo para cientos de mártires gloriosos, compatriotas humildes y sencillos que ofrendaron sus vidas con arrojo en una guerra corta, pero extremadamente cruenta, campaña que fue guiada por valerosos oficiales de gran formación militar como el general Cañas y Joaquín Mora.

Fueron 1.500 muertos en una población que recién alcanzaba 150.000 habitantes en 1856; además, el cólera nos atacó despiadadamente hasta diezmar a nuestras tropas en combate, que apenas contaban con una pobre atención médica.

Es bueno recordar la muy valerosa hazaña de nuestras tropas en su primer combate, en Santa Rosa, donde se dio la orden de atacar con bayoneta calada y se dio una lucha cuerpo a cuerpo con los invasores, lo que fue detonante para lograr una victoria fulgurante en apenas pocos minutos.

Rafael Tattenbach Yglesias

San José

Dólares decomisados

Me gustaría saber dónde están los dólares que casi todas las semanas se decomisan. Presiento que en la de menos va a reventar un escándalo similar al del Infocoop.

Más de uno se habrá hecho estas preguntas: ¿Qué se hacen esos dólares?, ¿quién los custodia?, ¿estarán depositados en bancos?, ¿cuánto interés producen?, ¿piden la Contraloría o el Ministerio Público cuentas de ese dinero? y ¿el gobierno invierte ese dinero en la construcción de casas para los pobres o en la ampliación de cárceles? Me gustaría que me responda el auditor de la Corte y el del Ministerio de Seguridad Pública.

German Mora Ramírez

Santa Elena de San Isidro de Heredia

Dinero de cooperativa

Soy socio de Coopenae desde hace 16 años y le debo mucho; sin embargo, las cúpulas de las federaciones cooperativas, que viven de los ahorros de los asociados –capital del cual no tengo forma de saber cómo manejan– y que sirven, en las alturas, a intereses políticos, deben investigarse a fondo.

Además, deben darse mayores controles democráticos. Mejor nos quedamos con lo que podamos controlar.

Mario Valverde Montoya

San Rafael de Montes de Oca