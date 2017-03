Cartas a la Columna

Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.

Blusa defectuosa

Tienda no cambia prenda

La semana antepasada compré una blusa en la tienda Forever 21 de Plaza Lincoln. Al llegar a mi casa a medírmela, descubrí que tenía un problema en las mangas. Regresé a la tienda a solicitar que la cambiaran, pero me dijeron que no era posible porque estaba en oferta. Ofrecí pagar la diferencia, pero no hubo manera. Espero una respuesta de Forever 21.

Norma Alfaro Madrigal

San José

Carta para Sagot

Costa Rica tiene los defectos que Jacques Sagot señala en su artículo “Carta para la señorita Emma Stone” ( Opinión, 11/3/17) y muchos más. Gracias por hacernos recordarlos. Es tan doloroso como necesario. Como el autor de ese texto sabe, no hay sociedades perfectas. También es cierto que el gobierno ha cometido errores, ha nombrado personas en puestos para las que no son aptas. Eso es vergonzoso. No obstante, Sagot será capaz de nombrar uno o dos partidos más acostumbrados a esas prácticas y a otras peores. Sin ninguna duda. Y por el bienestar patrio, siga adelante con esa crítica. Todos ganamos. También lo quiero invitar a que la acompañe de propuestas y la realice de una manera más diplomática y menos hepática.

Jorge M. Sandoval León

Curridabat

Trabajo policial

Felicito al ministro de Seguridad Pública, Gustavo Mata, por el orden que ha logrado en ese ministerio. Solo le falta hacer algo con el Departamento de Armas y Explosivos. No he visto departamento más inoperante y tedioso que este; nadie contesta el teléfono, no hay dónde hacer una consulta y si contestan es de mal modo. Y eso que les quitaron trabajo gracias a Controlpas, al que ahora le pagamos mucho dinero.

Eduardo Sancho Ortiz

Cartago

Campaña electoral

Como cada cuatro años, se inició la campaña electoral en la que los diferentes candidatos de los partidos hacen promesas y ofrecimientos. Destaca el acabar con la corrupción. A mi parecer, después de lo que ha vivido el país desde hace algunas décadas, ciertos partidos políticos deberían colocar en sus locales un cartel que diga: “Aquí no admitimos corruptos, aquí los producimos”, lo que emularía el cartel de una vieja cantina pueblerina que decía: “Aquí no admitimos borrachos, aquí los producimos”.

Nelson Saint-Hilaire Castellanos

San José

Velocidad contratada

Cuando se contrata un plan pospago con algún operador telefónico de antemano se conocen y aceptan sus condiciones y limitaciones. Por una suma mensual se dispondrá de cierta velocidad y capacidad en llamadas telefónicas, mensajería de texto e Internet.

Rebasar periódicamente cualquiera de las variables de ese plan, revela que es insuficiente. El operador entonces cobrará más, o tal y como lo ha venido haciendo con la Internet móvil, restringirá su velocidad. Para evitar esto, el usuario deberá amoldarse al plan contratado u obtener uno con mayores capacidades.

Egidio Vargas Durán

Santo Domingo de Heredia