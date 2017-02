Cartas a la Columna

Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.

Taxi no hizo viaje corto

Familia tuvo que irse en Uber

El domingo 12 de febrero fui con mi familia al teatro Melico Salazar. Al salir intentamos tomar el primer taxi de la fila que se hace frente a la catedral, pero cuando le dijimos al conductor que íbamos cerca de la Corte se negó a llevarnos porque, según nos dijo, tenía una hora de estar haciendo fila y el viaje era muy corto.

Fuimos a tomar el siguiente taxi; sin embargo, nos dijo que no podía porque había otro carro adelante y mientras no saliera él no podía tomar pasajeros . Al final, llamamos un Uber, el que nos llevo donde queríamos. El servicio de taxis es pésimo.

Guillermo Pérez Merayo

San José

Carriles para buses

En respuesta a la queja del señor Julio Vindas Rodríguez ( Cartas, 18/2/16) la empresa Microbuses Rápidos Heredianos aclara que la ciudad de Heredia está sufriendo una crisis vial que altera la operación programada por nuestro superior, el Consejo de Transporte Público. Esto se debe a dos eventos; por un lado la restricción de paso sobre el puente Alfredo González Flores (la “platina”), y por otro, la ampliación del tramo entre el puente Juan Pablo Segundo y el cruce de la Valencia.

Consideramos que “alimentar” las presas con más autobuses no va a solucionar el problema. Pero si creemos que los usuarios y los operadores de autobuses podemos pedir al Ministerio de Transportes que implemente carriles exclusivos para los autobuses y así mejorar los tiempos de viaje en la ruta de Heredia por Santo Domingo y Tibás a San José, distribuir mejor la demanda entre las unidades y fomentar el uso del transporte público.

Manuel Mora Mora

Microbuses Rápidos Heredianos

Dinero reintegrado

En respuesta a la queja publicada por la señora Yamileth Alvarado ( Cartas, 19/02/17), queremos reiterar el compromiso de Grupo Monge con sus clientes: trabajamos para ofrecer el mejor servicio y brindar las mejores oportunidades. Por esta razón informamos a la opinión pública que el caso de la señora Alvarado fue solucionado de manera satisfactoria este 20 de febrero.

Juan Francisco Chaves Villalobos

Jefe de Servicio al Cliente, Grupo Monge

Curva peligrosa

En noviembre del año anterior le expuse al Concejo Municipal de Goicoechea que el mal diseño del peralte de la curva que se encuentra diagonal a mi casa de habitación, en San Francisco de Goicoechea, constituía un gran peligro, ya que algunos vehículos, en especial ciclistas y motociclistas resbalaban con los primeros aguaceros.

Al parecer solo tomaron nota y se hicieron algunos oficios sobre el arreglo estructural de esa peligrosa curva, pero nada más. Mientras tanto, el número de heridos sigue subiendo. Solo el año anterior más de 20 personas, entre ellos niños y mujeres fueron a parar a emergencias.

La tarde del sábado 18 de este mes se resbaló la primera víctima del año, un joven que conducía despacio y que venía de su trabajo, mientras mi urgente y humanitaria observación duerme el sueño de los justos.

Daniel Madrigal Sojo

Goicoechea

Adiós a Kivú

Hace tan solo un par de meses le dieron la oportunidad al león Kivú de sentir el césped por primera vez en su vida, pero, lamentablemente, también fue la última. Kivú cumplió 18 años de una cadena perpetua sin haber cometido ningún delito, en la prisión de máxima seguridad: el Simón Bolívar.

Los zoológicos atacan a los animales bajo el disfraz de la educación. ¿Qué se puede aprender de un animal triste y estresado? Dicen que los animales no pueden hablar, ¿no será mejor decir que los humanos no queremos escuchar?

Que descanse en paz Kivú, a quién tuve la oportunidad de conocer de cerca, ya en el ocaso de su triste vida.

Fabiola Ibarra Guadamuz

San José