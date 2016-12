Cartas a la Columna

Dólares en Promérica

clienta dice que recibió un billete falso

Hice un retiro de dólares de un cajero humano en el Banco Promérica, pero, al tratar de depositar $20 en el Banco Nacional, resultó que el billete era falso. Hice el reclamo en Promérica y la respuesta fue que no tenían cómo saber que fue dinero que ellos me entregaron, que podía realizar el trámite por medio de la central telefónica, aunque serviría de poco. Espero una respuesta de Promérica.

Yorleny González Castro

Cartago

Trámite telefónico

El 14 de noviembre reporté a Claro que perdí mi teléfono para que bloquearan la línea. Dos días después fui a la sucursal de esta empresa en Multiplaza Escazú para reinstalarar la línea en un nuevo aparato, pero no pudieron hacerlo y me dijeron me llamarían luego. Después fui al Paseo de las Flores a saber de mi trámite y me indicaron que tenían 3.000 órdenes adelante y que tuviera paciencia.

Puse una queja en la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) y confirmaron que la recibieron el 6 de diciembre. Han transcurrido 45 días sin que Claro realice mi trámite y 24 días sin que la Sutel me responda. ¿A quién puedo recurrir?

Reyner A. Zamora Murillo

Heredia

Experto en corridas

En las transmisiones de los toros en Teletica dicen que Jorge Arturo González, conocido como Cañero, es su experto; sin embargo, el equipo de animadores no lo deja hablar. Ni siquiera sus conocidas frases como “lo mandó a dialogar con la arena” y “salió como los grandes” las puede decir solo, ya que pésimos imitadores las dicen con él. Deberían dejar a su experto decirlas solo.

Luis Gerardo Rojas Granados

San José

Calles de Puntarenas

Para los usuarios locales y visitantes es un calvario transitar por las calles de Puntarenas, tanto en sus rutas de acceso como en el interior.

Los huecos son un peligro latente para la integridad de los pasajeros y la del vehículo. Como ni el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) –que nos considera territorio fronterizo– ni la Municipalidad de Puntarenas proceden según les corresponde, los vecinos podríamos rellenar estos huecos con pequeños escombros, pero que no pasen a ser promontorios.

Es un pequeño esfuerzo, así se evitan basureros, hacemos el trabajo de estas instituciones y minimizamos los peligros. En el paseo de los Turistas pongamos más empeño y arte, nos podría quedar el más grande mosaico del país.

Wilber I. Sosa Esquivel

Puntarenas

Repeticiones en TV

Uno ya no sabe si los programas que ve en la televisión nacional son en directo o están haciendo ver al televidente repeticiones sin que se lo informen. En estos días, Teletica pasó un programa repetido de El Chinamo haciendo creer que era en vivo. El lunes, Repretel transmitió una corrida en la que alistaban a un toro para ser montado con albarda, incluso dieron el nombre del montador, pero, de repente, pasaron a otra cosa y no se volvió a saber nada del toro ni del montador. Esto me parece irrespetuoso.

Henry Martínez Gallo

San José

Caos vial

Me decía un amigo que para evitarse las presas se levantaba a las 5 de la mañana para trasladarse a Pérez Zeledón, pero que daba igual porque el caos es similar.

Ya no hay provincia ni cantones que no estén atrapados por el tráfico vehicular. Me decía mi amigo que desde los Programas de Ajuste Estructural (PAES) se debió hacer la previsión de la infraestructura vial: carreteras alternas, autopistas, puentes, trenes periféricos, etc. Hoy es demasiado tarde. Se pierden horas hombre y gasolina sin que ningún político proponga la solución. ¿A dónde nos llevará esta situación en el 2017? Estamos atrapados en un laberinto y el minotauro está ganándonos la batalla.

Mario Valverde Montoya

San Pedro, Montes de Oca