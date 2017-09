¿Qué estoy viendo?: ‘Sense8’, por Brenda Castro

La serie que me atrapó está en Netflix y se llama Sense8 . Y digo que me atrapó porque literalmente es así: un capitulo por día no es suficiente.

Al mismo tiempo, también soy consciente de que se me va a terminar en cualquier momento, así que intento rendirla lo más que puedo.

Esta serie trata de ocho personas de diferentes culturas quienes viven alrededor del mundo, pero lo más interesante de todo es que los ocho están conectados y entrelazados a nivel mental y emocional a tal punto que telepáticamente pueden invadir los pensamientos y visiones de sus compañeros.

Ellos eran simples extraños, nunca antes se habían visto en persona, pero, al pasar del tiempo, y a raíz de esta poco común habilidad, crean un vínculo tan fuerte entre los ocho que se ayudan a superar sus miedos y otros problemas personales con el apoyo de los demás, todo esto, sin estar físicamente en el mismo lugar.

Las escenas me envuelven, están llenas de cultura y de exquisita calidad. Además, las situaciones que enfrentan son la cruda realidad de la sociedad: injusticia, pobreza, drogadicción, mafia, religión, fama y orientación sexual, entre otros aspectos.

Sin embargo, debo de resaltar que los mensajes que deja, aparte de lo evidente sobre la problemática actual, son lecciones llenas de amor, comprensión, esperanza, y frases a nivel metafísico que lo ponen a uno a reflexionar y darse cuenta de que, de alguna forma, todos en este mundo estamos conectados.