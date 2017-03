La vida retro de Mauricio Alvarado

Locutor radial y presentador de VM, el canal de la música

Cuando Mauricio Alvarado detiene su mirada en la pista de baile y observa a cientos de cuerpos moverse con los éxitos de ABBA, Michael Jackson o Steppenwolf –por mencionar unos ejemplos– solo piensa en una cosa: el trabajo que ha hecho por 27 años ha valido la pena.

"Mucha gente dice que esa música ya pasó de moda. Escucho eso desde mediados de los 90 y ya han pasado 27 años desde que entré en esto y sigue igual de vigente. La gente no va a dejar de escuchar la música de los 70 y 80", Mauricio Alvarado, locutor.

Pero cuando esos cuerpos se mueven incansablemente cubiertos de coloridos o brillantes estampados, pantalones campana o con pelucas crespas, el sentimiento de Alvarado, de 46 años, es otro: satisfacción.

“Es un premio al esfuerzo de mantener vigente la música y, obvio, me dan ganas de bailar porque traigo al presente mis épocas de colegio. Me da mucha satisfacción de ver a la gente disfrutar; mientras que otros, te agradecen”, dice.

La última vez que este locutor radial y presentador de VM, el canal de la música, se sintió así fue el domingo 5 de marzo.

Ese día, casi 1.000 personas asistieron a la Tarde Juvenil 70’s y 80’s , que él y otros aliados organizaron en el club Vértigo, en recuerdo de la legendaria discoteca Leonardo’s.

Alvarado es uno de los principales promotores de la música de esas dos décadas en el país y esa tarde juvenil reflejó solo uno de sus esfuerzos por mantener vigentes a los artistas de aquella época.

Actualmente, el locutor también tiene al aire su programa 80’s y más por VM (canal 29 de la televisión abierta), los domingos, a las 8 p. m. El espacio lo importó desde la radio y ya suma 15 años en la pantalla.

Por eso, el nombre y rostro de Mauricio Alvarado se han convertido en referencia cuando de clásicos de la música se trata.

“Lo que hice fue recoger las banderas de quienes las habían tirado y seguir en el asunto, porque en Costa Rica sí hubo gente muy icónica de esas épocas como Rooper (Roberto) Alvarado, Chicho (César) Ruiz o Eliécer Barrantes. Eran personas muy conocidas en ese momento que luego se dedicaron a otras cosas; lo que pasa es que yo le he sacado provecho a esto y aquí estaré hasta que Dios quiera”, dice sobre su afición a esa música y su trabajo de promoverla aún, cuatro décadas después.

De toda la vida. A Alvarado esa música le gustó desde niño; luego le apasionó y, finalmente, lo enamoró. Por eso sus trabajos han sido o en casas disqueras, o en estaciones de radio o en canales de música.

“Desde pequeño fui aficionado a la música. Nací en 1970 y a los seis años fui más travieso. En mi casa había una consola y entonces ponía a sonar ahí los disquillos de mis tíos y de mi mamá. Quizá me hacía gracia la manipulación de la consola con los discos y así fue como comencé a oír música”, refiere.

Sin embargo, fue la llegada al cine de la película Grease ( Vaselina , 1978) la que captó toda su atención y, al final, la que catapultó su legendario amor por la música de esa década y la siguiente.

“Esa película me cautivó. Fui a verla muchísimas veces; incluso, la vi ayer (el jueves 16 de marzo) cuando estaba recordando. Compré el DVD y cada cierto tiempo me da por verla. Con Grease nació ese clic con la música y ya luego comencé a seguir las listas de las radios de aquel momento”, añade.

El musical protagonizado por John Travolta y Olivia Newton-John lo llevó a comprar discos, a oír la radio con más insistencia y a querer estar ella.

Cuando en su casa sustituyeron la consola por un equipo de sonido, Mauricio grababa sus propias mezclas y locutaba similar a las estrellas de la Radio Uno de aquel entonces. “No copiaba a nadie pero sí comencé a practicar y a buscar mi estilo”, aclara.

Su precoz entrenamiento impulsó su llegada a la radio. La emisora 103 fue su primera experiencia en el dial. En esa radio estuvo entre 1990 y 1997, y fue ahí donde nació 80’s y más. Tenía 20 años.

Después trabajó en las casas disqueras Sony Music y BMG como promotor; más adelante retornó al dial en Radio Uno y luego reingresó a casas disqueras como label manager de artistas latinos.

“Lo curioso de esos momentos fue que hacía tres cosas diferentes musicalmente hablando: tenía a cargo un sello disquero de música latina, hacía horario en Bésame (emisora) que era de música romántica en español, y tenía 80’s y más que era en inglés”, resume Mauricio a modo de anécdota.

En esa coyuntura este tibaseño estudió Relaciones Públicas. Su enamoramiento por la música de aquellos años se había desbocado, y comenzó a pensar en la televisión.

Mientras trabajó en casas disqueras el locutor entabló una buena relación con la gerencia del entonces VM Latino (hoy VM) y les habló de la posibilidad de poner en pantalla su programa de radio.

“Tenía muchos videos y propuse (al canal) que quizá con lo que ellos tenían en bodega podíamos comenzar (el programa). Al principio no me dieron mucha pelota, pero luego Paul Andrade (propietario del canal) me dijo que lo hiciera los domingos por la noche, que ese día y a esa hora poca gente veía tele. Dio la casualidad de que los domingos por la noche resultó ser un buen horario para el programa”, recuerda Mauricio, tres lustros después de que 80’s y más debutara en la tevé.

Por más. Los proyectos de Alvarado siguen sumando años al mismo instante en que el locutor le da forma a otros; entre ellos un programa radial con dos excompañeros de 103; lanzar por streaming 80’s y más ; una patinada de los 70 y 80 en abril en Music; la apertura de un café ambientado en los 80, y dos ediciones más de tardes juveniles al estilo Leonardo’s: una en mayo y otra octubre, esta última en homenaje al 40 aniversario de la película Saturday Night Fever , donde pinchará uno de los DJ de la época de la célebre discoteca neoyorquina Studio 54.

“Es el charco de uno y me veo un ratillo más trabajando en esto (promover esa música). Siento que la gente de esa época tiene la necesidad de recordar y disfrutar como se hacía antes. Estamos resucitando exactamente lo que había en los años 70 y 80 para entretenerse”, dice antes de publicitar los eventos privados que realiza ambientados todos en esas épocas.

En pocas palabras.

Artista favorito: "En banda siempre he dicho que U2 es mi preferida. A veces se pelea con INXS".

Concierto más importante: "El festival Desert Trip del año pasado en Los Ángeles con The Rolling Stones, Roger Waters, The Who y Paul McCartney".

Locura más grande por música: "La primera vez que fui a un concierto de U2 fue en Filadelfia para el Vertigo tour y con un amigo cazaautógrafos estuve toda una tarde frente al hotel donde se hospedaba la banda. Nunca aparecieron".

Sus colecciones: "Tuve colecciones de acetatos pero luego los comencé a regalar. Ahora me arrepiento. Lo que sí tengo es una colección de DVD de videos y conciertos. Puedo tener unos 10.000 videos".

Primer disco: "Fue Flashdance. Me lo regaló mi mamá".

Artistas de hoy: "Coldplay, Maroon 5, Adele y Bruno Mars".











