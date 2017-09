Un domingo en modo Emmy

M odern Family , House of Cards , Unbreakable Kimmy Schmidt y Stranger Things , entre otras poderosas series del momento, vuelven a pelearse esta noche la corona más preciada de la pantalla chica: el Emmy.

Bajo la conducción de Stephen Colbert y desde el teatro Microsoft de Los Ángeles, póngase cómodo y no se pierda la 69.° edición de los Emmy Awards en vivo por TNT y TNT Series para toda Latinoamérica.

La contienda televisiva está servida y usted tiene reservado un asiento en primera fila.

Desde las 5 p.m. la velada comenzará desde la alfombra roja con los comentarios de Axel Kuschevatzky y Liza Echeverría. Ambos, como de costumbre, harán entrevistas previas con los protagonistas de la velada y dejarán al descubierto los atuendos que cada uno lucirá esta noche. La moda es la moda y ya sabemos que es un componente infaltable y muy comentado en este tipo eventos.

El desfile de luminarias dará paso al show central, a las 6 p. m., el mismo que Colbert pretende llenar de humor, sátira y risas en el escenario. De principio a fin, el presentador y comediante llevará el hilo de la gala, que será amenizada por los discursos y las poses ganadores de los protagonistas.

Para que usted no se pierda ningún detalle del evento, TNT le tiene una solución satisfactoria: Rafael Sarmiento e Ileana Rodríguez, una dupla muy experimentada en la materia, estarán en las entrañas de la transmisión para comentar y descifrar cada movimiento.

Duelos serios. Todo está por definirse en una de las galas más disputadas de los últimos años, que en esta ocasión verá a las series más tradicionales en una contienda fuerte con novedades como Westworld , This is Us y Atlanta.

Además, la lucha por la estatuilla incluirá duelos importantes en los apartados de televisión abierta, cable y plataformas digitales, entre las que destacan producciones como Better Call Saul , The Handmaid’s Tale , Black-ish , Master of None , FEUD: Bette and Joan , Veep y The Crown.

Recuerde que, en esta ocasión, los programas con más nominaciones son Saturday Night Live y Westworld con 22, secundados por Stranger Things y FEUD: Bette and Joan con 18, y Veep con 17 .

Un detalle más, tome en cuenta que TNT transmitirá la gala en español y TNT Series en idioma original.