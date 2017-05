Sarah Silverman: la comedia desde el interior

Sí existe un lugar al que podemos recurrir para encontrar buena comedia, es Netflix. Por esta plataforma, han pasado desde Dave Chappelle hasta Bo Burnham, por mencionar tan solo algunos referentes de este género.

Ahora, la nueva estrella invitada a ser parte de este selecto grupo es la comediante Sarah Silverman, quien estrenará su especial el 30 de mayo.

La primicia es que este stan up llamado Sarah Silverman: A Speck of Dust, es más personal e íntimo que la comedia que generalmente esta estadounidense practica. En el, Silverman hablará sobre distintos temas, en los que no dejará de lado su satírico humor y particular estilo de decir todo lo que piensa.

“Desde ir al baño a defecar, hasta algunos fluidos corporales. De todo esto y más hablaré en mi nuevo stand up ”, compartió la artista, quien también dijo que hablará sobre el aborto, así como otros temas controversiales para algunos. Pero no todo será sobre funciones del cuerpo humano, también la comediante tocará temas sensibles, que el último año le ha tocado enfrentar.

“En muy poco tiempo, murieron tres personas muy cercanas a mí. En cada una de esas ocasiones sentí que no podría volver a la comedia. Pero luego uno regresa, porque el stand up es como los comediantes sobreviven”.

Pero además de esto, Silverman compartirá otro incidente, uno que definió muy bien hacia donde quería llevar este especial, que según lo define, “es mucho más orgánico que otros. En especial por todo lo que ha pasado en el mundo, ahora hasta tenemos este nocivo presidente (Donald Trump)”.

Para nuestra fortuna, a pesar de los tragos amargos que se ha llevado la comediante recientemente, no deja de lado el amor hacia su trabajo, algo que se refleja en cada una de sus presentaciones.

“Hay que pasar horas de horas viajando, en aeropuertos. Uno se siente sola, y hay que estar empacando y desempacando, solo para presentarse una hora. Pero siempre lo vale. Uno puede conocer el país, y descifrar que es esto que estoy haciendo. Entonces sí, amo todas las partes del stand up ”, recalcó.

Véalo: A partir del martes 30 por Netflix.