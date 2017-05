Vanessa González ganó en una gala en la que Melissa Mora se dejó el premio

La complejidad de la coreografía realizada por Vanessa González en la interpretación del tema Try, de Pink, fue premiada con el gane en la décima gala de Tu Cara me Suena (TCMS), sin embargo, el premio no quedó en sus manos: ella decidió que los tres millones fueran par a la fundación apoyada por Melissa Mora.

De esa manera fue que, sin haber resultado como la ganadora de la noche, Melissa tuvo un premio. El no haber triunfado en galas anteriores había impedido que ella pudiera apoyar a su fundación, pero ¿por qué tomaron esta decisión nunca antes vista en el programa?

Mora contó que en un principio la iniciativa fue de su compañero de show , Mauricio Herrera el Elvis Tico.

“Era algo que ya habíamos hablado, la iniciativa fue de Elvis, si él ganaba con su interpretación de Amanda Miguel me iba a donar el premio, todos estuvieron de acuerdo y fue algo muy bonito de parte de los compañeros. Yo desde hace tres años soy madrina de una fundación que apoya comedores que brindan alimento a niños que a veces no tienen todo lo necesario en su hogar, incluso hay dos pequeños con cáncer a los que se le da apoyo”, dijo Melissa.

Vanessa, quien ha logrado ganar durante tres galas, mencionó que ya entre compañeros habían acordado que cualquiera que ganara más de dos noches, ayudaría a la fundación del compañero que no lo hubiera conseguido en ninguna ocasión.

“Todos nosotros estamos viendo el programa como una plataforma para ayudarnos, decidimos que después de ganar dos galas íbamos a donar a quien no hubiera ganado. En este caso fue apoyar a la fundación de Melissa. Para nosotros ellas es una mujer tan fuerte, alguien que está haciendo un gran esfuerzo”, aseguró Vanessa.

Por su parte, Vivian Peraza, productora del espacio, comentó que la producción no tenía conocimiento de lo que los participantes planeaban hacer. Ella asegura que lo acontecido es muestra de lo que en el formato buscan inculcarles a los concursantes.

“Lo del premio para Melissa nos agarró de sorpresa. Nosotros no sabíamos, sin embargo, desde el día uno les hemos inculcado (a los participantes) que lo principal es ayudar a las fundaciones, les hemos inyectado esa extra de solidaridad y compañerismo, nos gusta crear un ambiente basado en esos valores. No hubo un disgusto porque nosotros mismos hemos propiciado ese tipo de actitudes, nos gusta que se desprendan de sus cosas y ayuden a los demás”.

Peraza agregó que la acción de Vanessa fue muy positiva, porque “Melissa es una persona con un gran corazón, ella se esfuerza todas las semanas por hacer lo mejor posible en el programa”.

En positivo. Recibir este premio no es algo que haya incomodado a Melissa de ninguna manera, la modelo reconoce que sus objetivos principales al ingresar a TCMS eran dos: ayudar a su fundación y aprender en el proceso. Resultar ganadora de alguna de las cinco galas restantes no es algo que la desvele.

“Primero que todo el premio no es para mí, es para la fundación que apoyo desde hace tres años. Vanessa hizo un gran esfuerzo con la coreografía para hacer un show exageradamente bello. Todos se merecían un premio, el programa estuvo demasiado lindo. Me sentí satisfecha con mi participación con Fanny Lú, sabía que merecía una calificación alta, pero no pensé en que podía ganar. Yo aquí no estoy por ganar, a mí me importa ayudar a mi fundación”, dijo.

Melissa dice estar haciendo su mejor esfuerzo en el formato de imitaciones para poder enriquecerse con todo el conocimiento de sus profesores y compañeros.

“En el canal hay mucho talento, siempre procuro hacer el mejor trabajo, pero a veces no sabemos qué es lo que van a evaluar los jueces, si la voz, la interpretación o el baile; yo no compito con nadie, yo sé el talento tan grande que hay en cada uno de nosotros. Mi género es el reggaetón pero tengo poco en el campo, y aún así me ha ido bien. A todos los televidentes les digo que estoy muy feliz por que mi fundación se vea beneficiada con TCMS. También TCMS se ha convertido en otra familia para mí, sé que después de salir vamos a tener amistades preciosas, estoy feliz con todo”, dijo.

Vanessa comentó que la solidaridad que existe entre todos los participantes es muy grande y que cada uno está anuente a ayudar al otro.

También destacó que el premio donado para Melissa y su fundación no es algo que se deba ver mal.

“A Meli la estamos ayudando para que se prepare, yo la estoy ayudando un poquito con la parte de estructura y colocación del canto. Todos nos ayudamos: cuando ocupo de interpretación busco ayuda de Marcia (Saborío) y María (Torres), o si ellas necesitan ayuda con el rap, con mucho gusto las apoyo. Con este premio Melissa no está ganando, la que gana es la fundación”, contó.

Consultada la productora sobre si con este gane se da por sentado que difícilmente Melissa gane en próximas galas, ella aseguró que no.

“No todos tiene que ganar (alguna gala). A todos se les dan las mismas oportunidades y plataformas, como producción tratamos de ser parejos. A Melissa no se le han prestado las circunstancias para que gane, igual tiene posibilidades de ganar en alguna de las emisiones que faltan”, agregó.