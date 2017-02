El Topo: Amor del bueno

TELEGUÍA RECOMIENDA

Doña Laura Chinchilla, nuestra exPresidenta, nos compartió el pasado 14 de febrero por medio de su cuenta en Facebook, uno de los mensajes de amor más hermosos que hemos leído. Reproducimos este texto tal cual, porque tocarle una letra sería casi profanarlo: evidentemente a ella le salió de un corazón lleno de amor y gratitud por el amor de su vida, su compañero de vida, su esposo, ese señorón que es don José María Rico.

“Le llaman la enfermedad del olvido, esa que como en el Macondo de García Márquez arrasa con recuerdos, sentimientos y voluntades. La que afecta a cerca de 50 millones de personas en el mundo, la epidemia del siglo XXI”

“En su caso, el olvido no alcanza ni las flores que constantemente me obsequia, ni el amor que nos tenemos. Ese amor que nos permitirá seguir enfrentando juntos, como siempre lo hicimos por igual, las alegrías y los rigores de la vida. Porque mis queridos amigos y amigas, no hay fuerza más poderosa en esta vida que la fuerza del amor.

Nuestro cariño a todos en este día del amor y la amistad”.

Doña Laura, desde estas páginas les enviamos a los dos un abrazo del alma. A usted uno largo y sostenido, de admiración y gratitud por compartir con el pueblo de Costa Rica esa vivencia tan íntima, ese dechado de amor. Este fue, por mucho, el mejor mensaje que leímos en el mes dedicado al sentimiento más puro del mundo: el amor. Gracias, doña Laura.

Ahora sí que encontramos la forma de salir de la cama los domingos sin mayor trauma, pues Deporte + (antes llamado Fútbol por Dentro ), siempre a cargo del exarquero y hoy finquero y hombre de radio y tv, Erick Lonis, ahora se transmite en vivo los domingos de 8 a 9 de la mañana, en el canal TD+.

Lonis sigue renovando e innovando y, en complicidad con Roy Myers, Ramón Luis Méndez y Stephanie Chaverri, han convertido al ahora llamado Deportes+ en un espacio informativo que incluye interesantes debates con argumentos de expertos en diversas áreas, pero lo hacen como si estuvieran en la sala de una casa entre viejos conocidos y hartos conocedores.

Para nadie es un secreto que el Capi siempre se ha caracterizado por su inteligencia, audacia y buen verbo, aparte de ser un lector voraz y pendiente del conocimiento y cultura generales, y en todos estos años en televisión, le ha impreso ese sello a sus espacios tanto en pantalla como en radio.

Como Lonis siempre anda adelante, ha hecho de las redes sociales una interesante herramienta con la que involucra a sus seguidores en el programa en vivo de una manera dinámica y creativa, con preguntas específicas sobre jugadores con tal o cual destreza, o datos históricos que la teleaudiencia, entusiasta, se esmera por contestar.

Los panelistas leen los nombres de quienes están interactuando con ellos y aquello se vuelve como un gran aforo amigable, donde los encargados del programa se meten, literalmente, a la casa de sus fans y departen con ellos hasta el desayuno: el reto de que envíen fotos del mejor gallo pinto, planeado para este domingo 26, le da aún un carácter más íntimo y familiar a la relación con la teleaudiencia, y esto vale oro puro en estos días. Bien por Lonis y todo su equipo, las mañanas de domingo ahora son diferentes con ese programa tan dinámico.

En los corrillos legales se ha estado comentando la portada de este mes de la revista Firma , que trae a Elizabeth Odio como personaje principal. Bien es sabido que Odio es una de las referencias más importantes a nivel mundial en materia de derechos humanos y, en esta edición, habla sin tapujos sobre sus puntos de vista en relación a la equidad de género y el gobierno. Cien puntos para esta publicación y para el director de la revista, Andrés Corrales, quien cada mes sorprende con información de mucha relevancia con un lenguaje apto para todos pero enfocado en los abogados del país.

En la fotografía adjunta, cedida por la revista Firma , vemos a doña Eli como casi nunca: con una gran sonrisa. Además, supimos que desde hace 30 años ella no usa maquillaje y al fin y al cabo a sí fue la entrevista: sin retoques ni tapujos.

Tan lindo el Víctor Carvajal. El otro día lo peinamos de carrera al centro (como dicen los abuelos en referencia a una solemne regañada) por estar comiendo con la boca abierta al aire, durante una reciente transmisión de Palmares.

El viernes antepasado nos pusimos todos “chiquiones” (contentos y rajones) cuando vimos que él y el resto de presentadores de De boca en boca tuvieron una gran comilona en vivo y en directo, pero cuidaron los buenos modales y masticaron despacito y con la boquita cerrada. ¿Ven? Ahí sí nos antojaron de hacer las mismas. Qué dicha que Victicorsh nos hizo caso.

Este martes, en una actividad musical realizada en el Whyndham Herradura, coindicimos con el técnico español de Liga Deportiva Alajuelense, Benito Floro, y tanto estos Topos como el resto de la concurrencia nos quedamos asombrados de ver la guapura del entrenador, quien definitivamente no tiene el beneplácito de las cámaras, pues en persona se ve guapísimo, todo un galán, sin contar con la clase de educación y tupé que se sale por todos los costados. Qué colerón, nos queríamos hacer un ‘selfie’ con él pero mientras lo pensábamos, don Benito cantó viajera antes que todo el mundo: como buen hombre dedicado al deporte, se fue a acostar temprano, como debe ser, en vista de su profesión.