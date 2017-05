René Barboza lleva hasta la radio sus otras pasiones

Nuevo espacio en el dial 89.1 FM

Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.

Cuando escuchamos el nombre de René Barboza lo relacionamos de inmediato con música. Por más de una década el periodista consolidó el sueño de todos aquellos cantantes frustrados que llamaban a su programa Sin Complejos para interpretar sus temas favoritos. Desde hace varias semanas el cantante tiene un programa de radio en el que hace algo muy diferente.

Analizando con René es un programa radial que se transmite por 89.1 FM de lunes a viernes, a las 3 p. m. En el espacio, Barboza analiza junto a sus invitados especiales temas de política (como la situación en Venezuela) y deporte (sobre todo el acontecer del fútbol nacional).

Además: ¿Qué motivó a René Barboza a quitarse la ropa en 'Chingos o nada'?

"Con esta propuesta quiero mostrar a todos aquellos que tienen como referencia al René relacionado con la música que hay todavía más: tengo una licenciatura en Periodismo Político y desde hace varios años trabajo dando asesoría a políticos; además, tengo experiencia como comentarista de programas deportivos", contó.

Barbozo vuelve a retomar su pasión por el deporte: en 1994 fue periodista en las secciones deportivas de Repretel y Monumental. En el caso de la política, mencionó que es algo de lo que no se puede dejar de hablar, pues "la población tiene que estar cerca de ella". "La política rige nuestro futuro y comportamiento. La gente no puede decir que no le interesa la política", afirmó.

René asegura que esta nueva propuesta que trae al dial es necesaria y, por eso, le pide a todos los radioescuchas una oportunidad para que lo sintonicen: "Le estoy dando un enfoque muy objetivo. La gente puede darse cuenta de que hay muchos programas de política que se vincula con banderas. Analizando con René es ameno, se transmite en Soda Tapia. Lo sacamos de la cabina e invertimos en equipos para hacerlo bien bonito", dijo.

¿Espectáculos? El cantante no descarta incluir esporádicamente una sección de entretenimiento en Analizando con René, pues apoyar a los artistas nacionales sigue siendo una de sus prioridades. Barboza lamenta las pocas opciones que tuvo para mantener al aire el desaparecido Sin Complejos.

"Traté de que mi programa pudiera resurgir y se me cerraron las puertas. Quiero ver cómo me va en la radio con estos temas y quizá en algún momento tenga un espacio para invitar artistas y dar ese apoyo que siempre me ha gustado", finalizó.











Comparta este artículo Entretenimiento René Barboza lleva hasta la radio sus otras pasiones Rellene los campos para enviar el contenido por correo electrónico. De: Para: Se ha enviado correctamente: Noticia La Nación: René Barboza lleva hasta la radio sus otras pasiones Lo sentimos: Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.