‘Quiero lucir famosa’: Verse bella, como una estrella

El adagio nos dice que "para ser bella, hay que ver estrellas", suena doloroso y complicado. El nuevo programa de E! Quiero lucir famosa mostrará a lo largo de 20 emisiones la transformación que vivirán mujeres para verse como su celebridad favorita, en el proceso deberán tomar decisiones que pueden resultar complejas.

El integrante de la famosa banda mexicana Kabah, Héctor Apio Quijano presentará el programa y además acompañara a las chicas, de entre 18 y 30 años, en su transformación, misma que aclara, no las hará perder su personalidad. En cada episodio se conocerá la historia de las participantes.

Según advierte Quijano, esto no se trata de caracterizar o imitar a las estrellas, “sino de descubrir las cualidades en ellos que admiran sus fans y reflejarlas en su imagen”.

Vía telefónica, el presentador de Quiero lucir famosa concedió una entrevista en la que habló sobre el programa producido por NBC Universal International Networks y realizado en México, y acerca de esta nueva faceta en la que es el único presentador y contará con un equipo de estilistas y especialistas.

¿Por qué cree que las chicas quieren lucir famosas?

Todos hemos admirado a las celebridades, admiramos que sean tan camaléonicas y como tienen propuestas de imagen y cambian tendencias. A veces las vemos tan lejos, y pensamos que es difícil tener ese look , esa propuesta, y se piensa que eso solamente se puede lograr con mucho dinero. En el programa nosotros les enseñamos todos los pasos para lograr tener ideas que han sacado las famosas en el tiempo. Las mujeres hoy en día tienen ganas de sentirse guapas, por eso existe la admiración a las famosas y decir quiero ser como ella sin perder lo que soy.

Siendo una persona que ha promovido la moda en hombres, ¿cómo asume el reto de trabajar en un espacio solamente para mujeres?

Es interesante que lo comentes. Tengo una página en Instagram (Los hombres G), en la que muestro cómo los hombres han evolucionado; para mí haber estado en el programa Cuídate de la cámara me hizo pasar a estudiar a la mujer. En la mujer he descubierto que a pesar de tener tantas herramientas no se acercan, eso fue lo que más me emocionó en este proyecto: descubrir sus miedos, inseguridades, esto me sirvió para aprender y decir que todas son hermosas.

Hay que enseñar a las mujeres que la imagen inalcanzable de las celebridades está cerca. Se puede sentir que por inseguridades no se puede lograr, pero esos defectos que nos vemos nos hacen echarnos atrás y no evolucionar. Este programa es cálido y humano, hay casos de mujea posibilidad de verse espectaculares. Hay casos que se van a sorprender, cada participante se fortalece con cada uno de los especialistas que las tratan.

¿Qué consejos puede dar a los televidentes que quieren “lucir famosos”?

Lo principal es arriesgarse: a los seres humanos nos da miedo enfrentar algo nuevo, en este programa lo vas a ver, hay que arriesgarse a ver el cambio, dejar el pasado, enfrentar el presente y obtener un mejor futuro. Somos responsables de nuestra actitud e imagen: ámate, acéptate y reconócete, ese es el tip más importante.

¿Cuál cree que va a ser el impacto en las mujeres que vean el programa?

No me he puesto a pensar en eso, pero desde mi humilde opinión espero que lo reciban con el corazón, porque está hecho con el corazón. El programa las va a divertir, las va a hacer identificarse con las historias y ver que las cosas son más posibles de lo que creemos. Se dan tips y consejos en cuanto a ropa, maquillaje y peinados. Si se quiere una transformación se puede tener.

¿Qué tan desafiante es adaptar los looks de celebridades a personas que quizá se parezcan muy poco a ellas?

Es un desafío sobre todo porque cuando llega la chica vemos que no tiene nada que ver: te tenemos que quitar esto, ponerte el otro, de repente ves que es mucho y no sabes cómo lo vas a lograr, es un reto pero es lo maravilloso de este programa.

Con el transcurso de este programa vas viendo que ellas van cediendo, a veces hacen berrinche porque algo no les gusta, cuando estás viendo el resultado final dices que se logró, sobre todo, por la actitud de ellas. Es un gran desafío que se logra de forma satisfactoria.

¿Hay alguna participante o momento que le marcó?

Fueron muchos momentos, unos muy divertidos porque hay personalidades increíbles que vas a ver, se ríen muchísimo, te dejan huella bonita. Hay unas que son más inseguras. Hay un caso que cuento mucho: una mujer después de embarazarse sintió que perdió a su mujer interna y empezó a vestir tapadita para que nadie la viera. Aquí exploramos y trabajamos desde sus emociones con los especialistas, entonces vas viendo esta evolución de un conejito asustado a una fiera, una leona. Me genera emoción descubrir ese antes y después.

¿Cantará en algún episodio, cómo planea sorprender a la audiencia?

Risas. Sí van a haber muchas sorpresas, soy una persona espontánea, el día que me eligieron para este proyecto me dejaron ser yo mismo; bailo con ellas, canto con ellas, nos atacamos de risa, las asusto, me hago pasar por villano, me gusta darles sorpresas, molestarnos, se genera una amistad bien bonita. Este 19 de octubre no se lo pueden perder, es una oportunidad de crecer en todos los aspectos, olvidarte de las tensiones y ver las cosas mágicas que suceden en el programa.

Véalo: jueves 19 por E! a las 7 p. m.