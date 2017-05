Jim Parsons, de 'The Big Bang Theory', se casó con su novio este fin de semana

Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.

Jim Parsons, actor que interpreta a Sheldon en The Big Bang Theory se casó este sábado con su novio, Todd Spiewak. La ceremonia ocurrió en el Rainbow Room de Nueva York, espacio icónico para la industria de entretenimiento, en el corazón de Manhattan.

El actor compartió en su página en Instagram –en donde tiene 4,7 millones de seguidores– dos fotografías de la mano de su ahora esposo, mientras ingresaban al Rainbow Room y otras fotos de su primer baile como esposos.

Fue en el 2012 cuando Parsons reveló que era homosexual, en una entrevista con The New York Times. Ese mismo año dijo a la presentadora Ellen DeGeneres que no tenía prisa por casarse y que aún disfrutaba mucho de la compañía de Todd Spiewak, un director de arte y diseñador gráfico.

La pareja comparte su amor por el tenis y viven en Los Ángeles con sus perros. Este 2017 cumplirán 15 años de relación.

En el 2016, la revista Forbes colocó a Parsons como el actor de televisión mejor pagado en el mundo, con $25,5 millonesy en marzo, la cadena CBS, renovó The Big Bang Theory por dos temporadas más.











