Nono Antillón: 'Si vas a usar para algo la popularidad, que sea para servir a los demás'

Desde hace tres meses, Eleonora Nono Antillón volvió a la televisión. Pasó cerca de un lustro para que la reconocida periodista regresara al mundo que conoce muy bien desde hace 40 años.

La última vez que vimos a Nono en un programa fue en setiembre del 2012, cuando producía y presentaba Callejeando con Nono, que transmitía por Extra TV 42. Ese año, la muerte de su madre provocó que la experimentada comunicadora hiciera una pausa en su vida profesional.

"Sentí una urgencia de estar a solas conmigo. Ya tenía 40 años continuos en televisión. Todo el tiempo he sido productora independiente; eso fue más fácil hace cinco años cuando se encontraba gente como Extra que permitía que uno produjera el espacio sin pagar, pero uno compartía 50% de patrocinadores. Los ingresos siempre fueron enormes", contó.

Hoy Antillón cría, una vez más, un proyecto televisivo. Nono Antillón presenta Procesos está al aire, y también vía internet, por el canal guanacasteco Anexión TV 36. Se transmite de 3 p. m. a 4 p. m. de lunes a viernes.

"Este espacio es una forma maravillosa que Dios me permite para ser misionera usando mi profesión. En Nono Antillón presenta Procesos se habla acerca de que la vida no son metas, sino procesos. Normalmente una persona dice que va detrás de sus metas, que la meta es viajar, comprar una casa u obtener un título profesional.

"Generalmente, una persona hace una oración y no da gracias a Dios, sino que pide, creen que Dios mágicamente tiene que responder de inmediato, como eso no ocurre, la gente se decepciona pensando que Dios no la ayudó. Por eso hablo de eso, que la vida no son metas, sino procesos. Quiero que lo que transmito sea de bendición para la gente", dijo.

Desde hace tres meses, Antillón reside en Liberia. Además de tener el programa, Nono gerencia la radio digital GuanaCosta Radio Online, también imparte charlas en empresas, centros educativos y en la comunidad.

"Estoy compartiendo con la gente mi experiencia de tantos años: no acepto ser personaje, sino servidora. Voy a sitios a Guanacaste donde me invitan y expongo sobre ser persona productiva y tener sentido de vida. Le enseño a la gente a que recupere la conexión con la razón por la que Dios lo creó. Mi invitación a la gente es que no caiga en la trampa de creer que son importantes por ser lindos o adinerados. Si vas a usar para algo la popularidad que sea para servir a los demás", agregó.

Luego de una invitación que le hizo su "amigo del alma", Ramón Coll, para ir a Guanacaste, Antillón valoró la posibilidad de residir en el lugar y "volvió a empezar" en la tele.

"Es hermosísimo, el primer reto ha sido para mí misma, trabajando con unas herramientas diferentes a las que he usado normalmente. Practicamente a mí me mantiene gente del pueblo. Cuando uno está comenzando con una labor idependiente hay que esperar tres o seis meses para que crezca la audiencia", dijo.

Nono es clara en decir que no es motivadora. "Lo que comparto con la gente es esperanza y claridad en sus procesos diarios de recuperación de divinidad en la vida. Soy fuente de inspiración, no motivadora. Desde los cinco años me di cuenta de que las misiones son lo mío. Esta siempre ha sido mi línea", añadió.

Reconocimiento. "Mi labor más grande en este tiempo ha sido ser misionera, que fue lo que siempre quise hacer", recalcó. No obstante, afirma que su mensaje es espiritual, no religioso.

"Lo que más me ha reconocido la gente es mi involucramiento con la parte espiritual. Por donde paso la gente me habla de la oración que compartí con ellos. La gente no me detiene para decirme que si me acuerdo de coberturas periodísticas. De 20 personas, 19 me dicen que me reconocen por la voz, no por la cara. Se les quedó grabado en el oído; tampoco es por algo periodístico. La gente relaciona mi voz con algo que pacifica y armoniza. Yo no he sido representante de ninguna iglesia nunca", dijo.

Por el momento, la conocida Nono, de 58 años, espera poder seguir trabajando en su misión: transmitir a través de la tevé un mensaje de esperanza.