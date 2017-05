‘Master of None’: El maestro de los impulsivos

TELEGUÍA RECOMIENDA

El estilo de comedia de Aziz Anzari no es fácil de digerir. Por un lado tiene el humor estadounidense a flor de piel (chistes sobre fluidos corporales, uso de frases pegajosas), pero, por el otro, Anzari es amante de lo absurdo y sus mejores momentos son cuando deja de tomar en cuenta que a alguien tiene que gustarle sus chistes.

La serie Master of None (que vuelve este viernes 12 a Netflix), es otra cara del comediante que se hizo famoso por Parks and Recreation . Tras escribir un libro sobre la sociología del amor en la era digital, y hacer toda una rutina de comedia al respecto, Anzari llevó sus reflexiones a Netflix.

Master of None, como el título mismo lo dice, trata de todo y de nada, simplemente responde a los impulsos creativos del comediante de 34 años.

La primera temporada de la serie tuvo momentos importantes, como la denuncia del racismo en la industria de la televisión y el cine, así como sus acercamientos humorísticos a las costumbres e ideas de sus padres (dos inmigrantes de la India que él contrató para que hicieran de actores en la serie).

Su exploración sobre las relaciones de pareja y la cultura de citas de Estados Unidos también fue provechosa (y graciosa), aunque ambos temas tuvieron finales innecesariamente abruptos y mal justificados. Tan impulsivo es Anziz (o más bien Dev), que lo bueno no le dura.

En la segunda temporada, Dev está en Italia viajando, siguiendo su sueño de cocinar, uno que, según lo que se puede apreciar en el teaser , ha sido suficiente para que Dev se refresque.

No sabemos muy bien qué pasará en el viejo continente. Pero las imágenes de viajes en vespa o en una bicicleta, o las de personas lanzándose a piscinas con trajes formales, nos dejan claro que aunque Dev no sepa qué hacer con su vida, siempre será un maestro entre los impulsivos.

Véalo. Viernes 12 de mayo. Netflix











