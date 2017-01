Mario McGregor muere a los 59 años tras paro cardíaco

Redacción

El locutor Mario McGregor falleció este viernes en el Hospital Calderón Guardia, en San José, por un paro cardíaco. Tenía 59 años.

La información fue confirmada a las 2:25 por Eduardo Solano, director de Columbia Deportiva en vivo por la emisora este viernes 13 de enero. "Todos en Columbia nos sentimos muy afectados por la noticia que ha surgido en lo últimos minutos (...) Es una dura noticia y le daremos seguimiento".

"Es un narrador que ha marcado historia en la radio nacional", agregó Solano.

Entró a la 1:40 p. m. al hospital y falleció alrededor de las 2 p. m., confirmó Donald Corella, jefe de emergencias del hospital.

McGregor ya había sufrido infartos en 1995, en el 2000 y en mayo del 2013. En esta última ocasión fue atendido en el Hospital Calderón Guardia, en donde se le colocó un stent (prótesis vascular) para liberar una obstrucción en la vena.

El limonense tenía 38 años de carrera como locutor deportivo y laboraba en Columbia Deportiva.

Su hija, Paola Rossana, falleció en noviembre pasado tras un accidente de tránsito.

DEL ARCHIVO Mario McGregor mejora tras infección en su garganta

McGregor había narrado ocho mundiales: todos desde México '86. Su plan, según comentaron sus colegas en la transmisión de Columbia era retirarse después de trabajar en el mundial del Rusia 2018.

La carrera de McGregor inició en radio Casino de Limón. Más adelante fue programador de música en radio Sabrosa y Emperador. Sin embargo, el salto a la narración deportiva no fue sencillo.

"Recuerdo que en San José me recomendaron a una radio y el director de esa emisora me dijo que no podía, por ser negro. Luego, me terminó contratando. Contra ese tipo de paradigmas tuve que luchar", explicó McGregor en una entrevista en el 2015. En ese momento esperaba su sexta hija.

ADEMÁS Mario McGregor: un artista que pinta imágenes con la potencia de su voz

Sus colegas lo recuerdan como una persona alegre y como un narrador único por su estilo.

"Es el mejor narrador aque ha tenido Costa Rica en mucho muchos muchos años, es un golpe muy duro para quines lo admiraban por su estilo y en el grupo estamos bastante consternados por la situación", comentó Eduardo Solano"a La Nación.

"Mario estaba para narrar hoy a las 5:30 p.m. (en el partido de Costa Rica contra El Salvador). Ahora habrá cambio de planes. Las transmision misma será un tributo para él. Será muy diferente. Me imagino que Mario preferiría que fuera así, que lo recordáramos con momentos de alegría y de celebración", agregó el director.

El narrador de fútbol Mario Mcgregor en la inauguración del mundial de Italia 90, en el encuentro Argentina - Camerún. Mcgregor junto a los jóvenes talentos de la escuela de fútbol 'Doble M balompié' ubicada en Limón Mcgregor en la transmisión del encuentro de Costa Rica ante Chequeslovaquia en el mundial de Italia 90. Mario Mcgregor en el Estadio Saint Denis con los periodistas Juan Luis Hernandez Fuertes y Ricardo Gonzales Aguilar transmitiendo para Radio Columbia la final del Mundial Francia 98 Mario Mcgregor conversa con Rónald 'La Bala' Gómez, durante la concentración de la Tricolor en el Mundial de Alemania 2006.

"Me siento muy dolido por esta noticia tan lamentable. Perdemos a uno de los mejores narradores que ha tenido Costa Rica, con un sello personal y muy particular", expresó Mario Segura de Teletica Deportes.

"Mario ha marcado una época, sin duda, en el periodismo deportivo del país. Lo vamos a extrañar mucho y de verdad esperamos que su estilo y su testimonio de vida sirva para que vengan futuros narradores que llenen ese vacío", agregó el periodista.

"Podemos hablar muchas cosas de Mario, pero al final terminó el domingo haciendo lo que más quería y hoy le tocaba hacer lo que adoraba, que era narrar futbol", expresó Rodolfo Méndez, periodista de Columbia.

"En estos momentos deseo que su familia tenga la paz necesaria para afrontar este duro momento. Para el deporte nacional es una gran pérdida porque Mario es considerado uno de los mejores narradores del país", Alvin Obando, produtor ejecutivo de Deportes Repretel.

“Estoy muy dolido y muy triste, se ha apagado el 'boom bom bombazo arriba' de este país. Será recordado por siempre”, comentó el periodista Yashin Quesada, con quien McGregor trabajó por varios años y ahora dirige el medio yashinquesada.com

“Era una figura y una personalidad my polémica y fuerte. Una persona que siempre tuvo un carácter espeical y eso le hizo distinto es su profesión. Mario fue un privilegiado por su talento, supo marcar una gran diferencia en los relatos del deporte”, dijo Quesada.

“Hay un antes y un después en el relato, porque hizo una ruptura en relato, en el estilo de Jose Luis Ortiz, por ejemplo. El marcó un estilo propio e hizo una pauta trascendente en la narración de Costa Rica. Para mí hay que rendirle un homenaje grande. Lamentablemente no se le hizo en vida pero ahora debemos hacerlo ahora”, agregó

"Recuerdo en especial cuando lo contratamos para que narrara algunos partidos alternando con Pilo Obando, eran 15 minutos cada uno y eso fue toda una sensación", rememoró Alvin Obando.

De la misma forma Yashin Quesada recordó su trabajo al lado de La Doble M.

"Mario Marrcó pauta obviamente en el mundial del Italia '90 que pude vivir con él en los estadios y luego me tocó vivir su capitulo profesional más grande. Él me llamó la semana pasada y ambos coincidimos en que el mundial de Brasil 2014 fue el capitulo profesional más importante de neustras carreras, una experiencia muy gratificante para ambos", detalló Quesada.











