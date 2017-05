La banda U2 presentó una nueva canción

En un concierto en Canadá

Los fanáticos que asistieron la noche del viernes al BC Place, en Vancouver, tuvieron suerte: U2 estrenó allí una nueva canción.

La banda irlandesa arrancó su gira The Joshua Tree Tour 2017 en aquella ciudad canadiense, y aprovecharon para presentar The Little Things that Give You Away, que formará parte de su próximo disco, Songs of Experience.

Esta es la primera muestra que la banda ofrece de su nuevo material, cuya fecha de publicación sigue sin confirmarse, aunque la banda ha asegurado que pretenden estrenar el disco en la segunda mitad del año.

La actual gira celebra 30 años de su icónico album The Joshua Tree , que se lanzó al mercado en marzo de 1987 y fue el primero de U2 en alcanzar la cima de las listas de más vendidos.

La gira continuará con 32 conciertos en Norteamérica y Europa, hasta el 1.° de agosto. Se especula que, después, estrenarían su nuevo disco.











