Telecosmic presenta su nuevo álbum, cinco canciones con nueve años de experiencia

Este sábado 9 de setiembre, Telecosmic presentará el disco No Retreat, su primera producción como grupo, pero el resultado de muchos años de trabajos anteriores.

Ellos no son novatos. Luis Rodríguez, Édgar Alvarado (guitarrista) y Henry Vega (bajista), fueron por nueve años parte del grupo VELL, mientras que Elioth Brenes (baterista) también es parte de la banda Rex Begonia.

“Como banda, hemos tenido varias experiencias y conforme hemos ganado edad y experiencia queremos hacer las cosas más en serio. Nuestras canciones tratan de evolucionar como persona”, explicó Luis Rodríguez.

Así, las canciones que interpretarán este fin de semana –las cinco canciones de su álbum y sus nuevos sencillos– en El Sótano de Amón Solar parten de una revisión de lo que habían hecho antes.

Los cuatro miembros del grupo pasaron de cantar en español a cantar en inglés, por ejemplo. Los cuatro comparten créditos a la hora de escribir las canciones y casi todos ellos –con excepción de Alvarado– cantan en el álbum.

“Las letras de VELL era muy personales, muy románticas y creo que queríamos evitar eso con este grupo, porque sin considerarnos una banda política, queríamos tratar temas más amplias”, indicó Rodríguez.

En I'm Older, por ejemplo “tratamos de reflejar ese momento en el que uno se da cuenta qué es importante en la vida y qué no”. To Forgive es en parte inspirada por el atentado terrorista en París antes de un concierto de Eagles of Death Metal, aunque no se menciona explícitamente en la canción. “Enterarnos de eso nos influenció y nos puso en perspectiva lo que significa hacer música paraun público más grande”, dijo Rodríguez.

El grupo dice que entre los aprendizajes también está el grabar más a menudo. “No hay tantos espacios para dar conciertos, pero si se hace más música, creo es se pueden encontrar más posibilidades de mostrarlas”, señaló Rodríguez.

Su concierto será este sábado a las 9 p.m. junto al grupo Dylan Thomas. Mientras los grupos no estén tocando, DJ Yami Garay se encargará de poner vinilos de post-punk. La entrada costará ¢3.000.

En diciembre, Telecosmic espera hacer una gira de dos semanas por México. Todo lo que pasó antes y lo que viene los impulsará a alzar vuelo.