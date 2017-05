Tamela Hedström hace vida artística en México

Compositora nacional busca expandir su carrera

La compositora costarricense Tamela Hedström vive desde hace tres meses en Ciudad de México, con la idea de ampliar sus horizontes musicales.

De acuerdo con la artista, la intención es dar a conocer su trabajo en tierras aztecas y, de paso, probar con algunas nuevas aristas para darle mayor realce a su obra. Así las cosas, la joven aprovechó su estancia en ese país para realizar alianzas musicales como la que concretó recientemente con el también compositor Noel Schajris, de Sin Bandera.

De esa colaboración resultó la pieza Hoy solo estás tú, que publicó Tamela acompañada de un video en el cual participan diferentes estrellas de la música, las artes y el deporte costarricense. "Costa Rica es mi país y siempre he sido muy feliz allá, pero musicalmente es muy limitado lo que se puede hacer y más si es con música original. Tomé la decisión de instalarme en México para darle más aire a mi trabajo, aventurarme, probar y aprender cómo es la carrera por estos lados", comentó vía telefónica la cantante.

ADEMÁS: Tamela Hedström reunió futbolistas, modelos, actores y comediantes en nuevo video musical

"Con el sencillo he realizado giras por medios para darlo a conocer. En este momento también me encuentro escribiendo nuevas canciones y conociendo a muchos productores para ver con quién logro tener una química artística", afirmó Hedström, quien ha tenido que dividir su tiempo entre presentaciones en Estados Unidos, Costa Rica y México.

Aunque su fuerte es la música, asegura que no deja de intentar nuevas cosas en su carrera y que por esa razón se ha animado a realizar audiciones para varios montajes de teatro musical. "Aprovecho lo que puedo, me nutro y aprendo de todo lo que hay en este gran país. Es muy emocionante porque teatro musical no había hecho y estoy a la espera de varios call backs (o segundas llamadas), a pesar de la gran cantidad de competencia que hay. Además, considero que es de gran importancia ser parte de esa competencia sana, porque te ayuda a subir de nivel, a prepararte más y a ponerte las pilas, justamente eso era lo que quería sentir", agregó.

Con mucho por hacer.

Aunque se dedica a enseñar su propuesta musical, Tamela también tiene opciones para cantar en vivo y aprovecha estos trabajos para lograr su cometido.

También continúa escribiendo nuevos temas sin limitarse al idioma español. En esta nueva etapa, Tamela ha realizado composiciones en inglés, sueco y con algunas pinceladas de lo que llama "spanglish". "Lo que quiero es encontrar un sonido de fusión pero que al final mi voz sea el hilo conductor entre cada letra y cada nota musical", aseguró.

LEA MÁS: Tamela Hedström dedica a la música su nueva canción 'Hoy solo estás tú'

La artista también se dejó coquetear por el doblaje de cine y la llamaron para ofrecerle una pequeña participación en una película animada, en la cual compartirá créditos con la colombiana Sofía Vergara; el nombre del filme no lo puede revelar, pero aseguró que se va a estrenar en el 2018.

Entre sus planes a corto plazo no está regresar a Costa Rica porque afirma que falta mucho por aprender de la escena mexicana y de todo lo que puede producir allá. "Tengo que cumplir con la experiencia. Hay gente que se devuelve a los tres meses, pero opino que al menos yo no me puedo rendir tan rápido. Todavía me falta un año por acá, de pronto dos o de pronto tres", finalizó.











Comparta este artículo Entretenimiento Tamela Hedström hace vida artística en México Rellene los campos para enviar el contenido por correo electrónico. De: Para: Se ha enviado correctamente: Noticia La Nación: Tamela Hedström hace vida artística en México Lo sentimos: Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.