Manuel Carrasco: 'Mis canciones son las artífices de que haya una fuerte conexión con el público'

El español Manuel Carrasco está muy emocionado por la oportunidad de cantar en Costa Rica con su espectáculo completo. La voz de temas como Ya no, Uno X uno y Tambores de guerra llegará al país para promocionar el disco Bailar el viento el próximo 13 de octubre (8 p. m.), en el Auditorio Nacional, del Museo de los Niños.

Carrasco ha construido una amplia y robusta trayectoria en la balada pop romántica en su natal España. El año 2003 fue su estreno profesional, cuando logró el segundo lugar del famoso reality show Operación Triunfo, de donde han salido artistas como Chenoa y David Bisbal. El europeo habló con Viva sobre su concierto y su trayectoria:

Había venido a Costa Rica para promocionar su trabajo, pero esta es la primera vez que cantará con su espectáculo completo. ¿Qué expectativas tiene sobre el show?

Me hace muchísima ilusión volver a Costa Rica, la vez pasada quedé con un buen sabor de boca y pensé en que me gustaría vivir en su país. El viaje me dio un buen rollo sobre todo por su gente, el ambiente que respiré allá me gustó muchísimo. Ir por primera vez con un show grande me llena de ilusión, lo voy a vivir intensamente.

Esta es la oportunidad para presentar el disco Bailar el viento...

Gran parte repertorio del concierto será de Bailar el viento, pero no puede faltar un repaso por las canciones que me han acompañado durante toda mi carrera, las más significativas. Este espectáculo es con mi banda en pleno, es el mismo con el que estoy girando en España, pero evidentemente acoplado al teatro. Es una maravilla ir por primara vez a tocar un sitio porque uno intenta dejar huella, vamos con mucha ilusión.

En su caso se da una conexión muy importante con el público por ser compositor de sus propios temas. ¿Cree que es así?

Mis canciones son las verdaderas artífices de que haya una conexión tan íntima con el público. Ellas tocan el corazón de la gente y despiertan cosas. Llevo muchos años trabajando y de alguna manera la gente se identifica con lo que hago, eso hace que nos sintamos cercanos, siempre me he sentido muy querido y eso traspasa lo artístico, eso provoca que toda esta locura en la que ando metido desde hace muchos años tome todo el sentido del mundo.

Los reality shows y concursos musicales son una plataforma de abrir opciones al público y a los artistas nuevos, pero hay un efecto que se da en el cual el ganador no es al que le va mejor, como pasó en su caso y en el de David Bisbal. ¿A qué cree que se deba?

Operación Triunfo fueron mis comienzos y evidentemente fue mi ventana a la gente que me conoció como artista pero sobretodo como persona, eso fue para empezar algo muy bueno y especial. La televisión tiene ese punto a favor y es que te acerca a la gente, luego lo que ha estado ocurriendo tiene que ver con el esfuerzo, las ganas e ilusión con las cuales uno hace las cosas. Cada uno crea su camino con gente que comparte los mismos sueños, yo en mi caso tuve la suerte de sentirme querido por una gran parte del público.

Está incursionando en América Latina a pesar de una carrera amplia y varios discos publicados. ¿Qué quiere presentarles a los latinos?

Este es el momento de poder hacer esta aventura para que la gente descubra estas canciones mías. El momento me llega con mucho amor y mensajes del público, ya no podía dejar un año más sin ir. Intento darles las gracias a la gente en primera persona, demostrar el cariño de la mejor forma que sé hacer y es con música.

Tambores de guerra es un tema con un gran mensaje en contra de la violencia. ¿Su trabajo seguirá por esa línea del compromiso social?

En mis canciones siempre ha habido corte social porque creo que son mensajes necesarios. Las canciones de alguna manera hacen que mucha gente en un momento de su vida cambie de ánimo. Una canción tiene mucho poder y cuando puede cambiar un momento importantnte de la vida, tiene mucho mérito.

Las entradas para la presentación de Manuel Carrasco en el Auditorio Nacional están a la venta en el sitio www.eticket.cr, en puntos de venta Servimás autorizados y en el centro de llamadas 2295-9400. Los precios y localidades son: ¢19.500 (balcón), ¢30.500 (lunetas 1 y 2), ¢36.500 (Momentos Credomatic), ¢49.500 (categoría premium); a estos montos se le debe de sumar el cargo por servicio de la tiquetera.