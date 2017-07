Fiesta doble: Ricky Martin y Maluma en un mismo escenario

Por primera vez en el país, se presentarán los cantantes del exitoso tema musical Vente pa’ cá .

Ricky Martin y Maluma brindarán un espectáculo para toda la familia, pero especialmente para celebrar el Día de la Madre, según lo anunció Óscar Umaña, productor de Free Productions, empresa responsable de traer a los cantantes.

“Esta presentación fue una idea de ellos y no tienen otro show juntos en sus respectivas giras. La idea es que Ricky Martin cante todos sus éxitos, desde sus baladas, pasando por el Unplugged , hasta lo más bailable”.

Lea también : Ricky Martin y Maluma cantarán juntos en Costa Rica, confirma productor

Además, el productor agregó que “Maluma y Ricky Martin cantarán juntos V ente pa’ cá y Maluma se encargará de cerrar la noche con sus canciones”.

El concierto se realizará en el Centro de Eventos Pedregal, ubicado en Belén, y de acuerdo con Umaña, los artistas prometen tres horas de “música pop, urbana y romántica”.

De esta manera, esta alianza musical transformará el recinto en un gran salón de baile para todos los fanáticos.

Por ahora, no están a la venta las entradas. Sin embargo, la próxima semana, la empresa productora definirá la plataforma que utilizaría para vender los boletos.

Además, confirmaron que habrá un amplio estacionamiento y ofrecerán el servicio de transporte colectivo.

Ricky. El ídolo puertorriqueño, reconocido por ofrecer conciertos cargados con buena energía, traerá al país un espectáculo de alta calidad.

La noche será protagonizada por juegos de iluminación, diseñados con más de 150 luces móviles y cinco pantallas de vídeo de alta definición.

Además, como informó la productora, habrá “una moderna escenografía en sincronía con el aspecto visual y musical; cambios de vestuario y vibrantes coreografías”.

El boricua tomará la velada para hacer un recorrido a través de sus éxitos musicales, así lo confirmó Umaña.

Sonarán Come With Me , She Bangs , La mordidita , Tal vez , Livin’ la vida loca , Pégate , Adiós , La bomba , Cup of life , Asignatura pendiente y por supuesto, su más reciente Vente pa’ cá , entre otras canciones.

Pero la presentación de Ricky Martin no será solo para corear sus piezas, el cantante aprovechará esta cita con el público tico para afianzar su lucha contra la trata humana.

En 2004, el artista creó la Fundación Ricky Martin, después de rescatar a tres niñas que iban a ser vendidas como prostitutas en India.

La prioridad de su fundación es trabajar por el bienestar de la niñez en riesgo por medio de programas que fomentan la educación, la salud y la justicia social.

V ente pa’ cá. Por supuesto que la noche no estará completa hasta que suene el tema que tiene a más de uno enganchado.

El video de la canción comienza con los cantantes tomándose un selfie tras un encuentro casual en el vestíbulo del SLS Hotel en Miami Beach, y termina en una fiesta playera con una multitud bailando contagiada por el ritmo. Más de 1.000 millones de personas lo han visto en YouTube.

Vente pa’ ca se convirtió, durante su primera semana de lanzamiento en Vevo, en el clip más visto en Argentina, Chile, Colombia, México y España.

Ha sido tanto el furor que hasta la cantante estadounidense Selena Gómez empezó el año subiendo una foto a su c uenta oficial de Instagram con el comentario “Vente pa’ca”.

El debut de esta canción se dio por medio de Facebook Live, donde el puertorriqueño la presentó a través de una transmisión en vivo desde un concierto en Londres; en esa ocasión atrapó la atención de más de 21 millones de personas.

Así, Ricky se convirtió en el primer artista en realizar un ta keover de los Stories (videos breves) en la cuenta oficial de Instagram en español y obtuvo el mayor número de impresiones en la historia de esta cuenta.

La alianza. No hay duda de que la mezcla musical entre Ricky Martin y Maluma es tal vez una de las mejores recetas de la música actual en español.

Ambos atrapan con sus ritmos bailables, pero también con su faceta más sentimental.

Maluma viene al país precedido de un aplastante éxito tras su anterior gira Pretty Boy, Dirty Boy , la cual lleva el mismo nombre que su segundo álbum.

Además, el colombiano presentará nuevos temas como: La temperatura , Obsesión , Borró cassette , El perdedor , Cuatro babys , así como sus recientes colaboraciones, Chantaje (junto a Shakira), y como ya se mencionó, Vente pa’ cá .

Pero también vendrá acompañado por su banda, la cual está compuesta por una guitarra, la batería, DJ, coristas y un elenco de bailarines.

“Maluma volverá a sorprender, no solo con sus ritmos urbanos, sino también con salsa, rap, y momentos acústicos y románticos donde invitará a una fan a cantar junto a él en el escenario”, aseguró la productora. “La gira llevará una producción espectacular marcada por visuales sorprendentes”, agregaron.

El pretty boy. Los medios lo llaman “El rey del reguetón”.

Juan Luis Londoño nació en Medellín, Colombia, el 28 de enero de 1994.

Se bautizó como Maluma: su nombre artístico que surge a partir de las dos primeras letras de los nombres de su madre Marilli, las de su padre Luis y las de su hermana Manuela.

A los 23 años es reconocido como uno de los artistas urbanos contemporáneos.

En una entrevista para la revista argentina Caras , el artista confesó de donde viene la inspiración para escribir sus temas.

“Mi inspiración la tomo principalmente de las mujeres. Fui criado entre mujeres y siempre les he tenido mucho respeto. Empecé a escribir muchas cosas cuando era más niño. En el colegio, cuando mis amigos tenían problemas con sus novias, me pedían ayuda para escribirles cartas y que pudieran reconciliarse. Así es como empezó este cuento de escribir”.

Y cuando le preguntaron como ve su vida, agregó, “Trato de disfrutar y vivir mi vida al máximo, porque yo sé que los años y el tiempo pasan, se va volando. Si yo me amargo los años de mi carrera, no los podré recuperar. Trato de vivir segundo a segundo cada día”.

Fecha del concierto:

Será el 16 de agosto y comenzará a las 7 p. m. Las entradas aún no están a la venta. La próxima semana, la empresa productora definirá la plataforma que utilizaría para vender los boletos.