Con 'Entonces qué', Pepe Arroyo pisa cautelosamente el territorio del canto

Está por estrenar su primer tema músical

San José (Redacción)

"Ahora con la tecnología cualquiera canta". Esa frase destacó en una conversación que el locutor y humorista de la emisora OK! Radio, Luis Felipe Pepe Arroyo, tuvo con el cantante, Erick León, y por varios días se quedó girando en su cabeza.

Tras su paso por Tu cara me suena (TCMS), Pepe se desinhibió en el escenario. Esa confianza adquirida, más aquella conversación con León, lo puso a analizar si era posible tener su propia canción.

LEA: Pepe Arroyo: el hombre de las más de 20 voces

"Erick León me dijo que con lo que hice en TCMS podría hacer una canción. Me quedé con eso y, pensando, le dije que iba a hacerlo; si la canción suena y pega pues genial", dijo Pepe.

Con la decisión tomada, Arroyo buscó a un experto en el género urbano –en el que quería incursionar– y que además lo ayudara a producir el tema. El cantante y también exparticipante de TCMS, Christián Gómez Tapón respaldó la iniciativa de Pepe y en cuestión de tres semanas todo estaba listo.

El tema. Entonces qué es un tema de reguetón que tiene pinceladas del género pop. Arroyo escribió la canción.

"La canción habla de un chico que le escribe a la chica que le gusta para invitarla a salir a bailar y cuando están en lo mejor de la fiesta él le pregunta que entonces qué, que qué va a pasar con ellos", explicó.

Sobre la letra de la canción, Pepe recalcó que si bien "tiene picante", no cae en la falta de respeto hacia la mujer.

"Yo no me siento un cantante, sino más bien un artista nacional, el cantante es el que realmente canta, el que sabe cantar y afina. Mi música no tiene complicaciones vocales", reveló.

"Cuidé eso (el respeto); yo sé que las canciones de reguetón tienen un poco de picante, pero esta no dice nada parecido a lo ofensivo y explícito. Yo quiero cantar reguetón tuanis, de ese que se canta en la disco si se pega la fiesta", dijo.

El locutor asegura que el resultado –que presentará oficialmente el próximo 25 de mayo– fue mejor de lo esperado.

"Tapón es el pionero en ese campo y el que más experiencia tiene, con lo que habíamos trabajado sabía que Tapón tenía mucha creatividad e ideas. Yo quería un trabajo bien hecho, salí más satisfecho de lo que creí"; contó.

Arroyo, de 30 años, dice que si la canción es bien aceptada probablemente escriba otra e incluso busque un nombre artístico. Ante comentarios negativos asegura estar blindado, dice que sabe controlarlo.

"Yo no me siento un cantante, si no más bien un artista nacional. El cantante es el que realmente canta, el que sabe cantar y afina. Mi música no tiene complicaciones vocales", afirmó.











Comparta este artículo Entretenimiento Con 'Entonces qué', Pepe Arroyo pisa cautelosamente el territorio del canto Rellene los campos para enviar el contenido por correo electrónico. De: Para: Se ha enviado correctamente: Noticia La Nación: Con 'Entonces qué', Pepe Arroyo pisa cautelosamente el territorio del canto Lo sentimos: Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.