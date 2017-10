Dinah Jane Hansen de Fifth Harmony: 'Somos una representación de las mujeres alrededor del mundo'

“El lugar estaba lleno de personas, todas gritaban de emoción cuando nos movíamos y cuando pedí que me mostraran las luces se sintió como estar en otra galaxia, no podía creer lo que estaba viendo”.

Así fue la experiencia de Dinah Jane Hansen, integrante de Fifth Harmony, tras su última presentación en México. Ella espera que la imagen se repita en Costa Rica el domingo 15 de octubre, en su primera aparición en el país.

El grupo femenino cantará en el Anfiteatro Coca-Cola de Parque Viva, con la tica Cori Elle como telonera, una oportunidad para reunirse con los harmonizers, que las han esperado por años.

Viva tuvo una entrevista exclusiva con Dinah Jane, quien conversó sobre la producción de su más reciente álbum, titulado Fifth Harmony, el primero en el que ellas se involucraron en la escritura de canciones y el primero desde la salida de Camila Cabello.

Dinah Jane respondió con emoción a las preguntas desde México. “Los harmonizers (como se llama a sus seguidores) mexicanos siempre nos han apoyado mucho, se sintió como una linda reunión. Definitivamente los latinos son más ruidosos e intensos, nos muestran su amor cada vez que pueden”, dijo la vocalista de 20 años, la más joven del grupo.

–¿Les gusta iniciar su gira en América Latina?

–Claro, es bonito. Es bonito acercarse a muchos lugares y saber que ahí hay gente que te apoya y te quiere, en distintas partes. En Latinoamérica siempre se acercan como en manadas, como manadas de lobos, y creo que todo ese amor es una bendición. Hablando de fans latinos, tenemos una canción en español en camino.

–Cuéntenos más…

–Como nos encantan tanto nuestro harmonizers latinos, hicimos una colaboración con Pitbull que se llama Por favor. Saldrá durante este otoño (se espera que la estrenen durante los Latin American Music Awards, el 26 de octubre). ¡Será espectacular!

–En otras entrevistas, Normani ha dicho que usted es la integrante más animada del grupo. ¿Cómo fue juntarse con Pitbull, conocido por su carisma?

–Pues él es Mr. Worldwide, ¿quién no querría juntarse con él? Fue un honor para nosotras hacer esa colaboración, creo que es una canción sexy para nosotras y es una forma de celebrar las latinas que tenemos en el grupo –Ally y Lauren–, creo que será una forma de celebrar su herencia.

–¿En qué se inspiraron para hacer el disco más reciente?

–Creo que siempre nos han impulsado otros grupos femeninos, como Destiny's Child o TLC, grupos de chicas con ese sonido urbano o inclinado al sabor del R&B, porque es el tipo de música que nos encanta. Nos gustó colaborar entre nosotras y trabajar en esas canciones. Fue retador, también, porque tenemos gusto por muchas cosas, pero creo que al final trabajamos muy bien sobre el R&B y nos pudimos poner retos e incluso sorprendernos de hacer cosas que nunca pensamos.

"Compartir nuestras ideas es algo que todas disfrutamos y creo que por eso este álbum se siente como nuestro bebé, porque la creamos juntas por primera vez. Por eso cuando hacemos un show y las personas cantan las letras o se saben todas las coreografìas se siente increíble, significa mucho para nosotras".

–¿Cuáles canciones del álbum suponieron más retos o le sorprendieron más?

–Definitivamente Lonely Night y Deliver. Lonely Night porque tuvimos la oportunidad de estar frente a un micrófono junto a (los productores) The Monsters and the Strangerz y que ellos nos preguntaran, '¿Cómo te sientes hoy?, ¿qué piensas?', y creo que con esa canción tratamos de sorprender al público.

"Desde el inicio hay algo de comentarios pesados y luego en el coro toda la melodía cambia, es impresionante. En términos de letras me gusta porque es muy inteligente, me recuerda a No Scrubs de TLC, de hecho.

"Deliver me gustó porque pudimos compartir con Tayla Parx y cuando le dijimos de qué queríamos escribir ella dijo ‘wow, están creciendo muy rápido’; ella había escrito el tema BO$$, de nuestro primer álbum, y ahora le estábamos proponiendo algo muy diferente, más sexi. (Tayla) se sintió muy feliz y trabajamos en eso... Creo que fue un proceso muy bueno que me recuerda toda la belleza de trabajar y lograr publicar algo después".

–En este álbum no tuvieron tantos artistas invitados, ¿fue una forma de enfocarse en lo que ustedes tenían que decir?

–Sí, definitivamente esa fue la razón para hacer este álbum. Solo colaboramos con Gucci Mane, ¿no es eso impresionante? En otras ocasiones hemos tenido dos o tres artistas invitados, como Ty Dolla $ign o Missy Elliot, pero ahora queríamos estar allí solas, mostrarnos como somos, con la fuerza que hemos desarrollado y con las cosas que queríamos decir.

–Es normal que ustedes traten temas políticos en entrevistas, pero no lo hicieron en una canción hasta este álbum…

–Sí, somos un grupo multicultural: tenemos una mujer afroamericana, dos latinas, yo tengo herencia polinesia, así que definitivamente no estamos ciegas ante lo que ocurre en este mundo, lo que pasa allá afuera, así que para nosotros era importante poner esos temas en la mesa, porque somos una representación de las mujeres alrededor del mundo.

"La gente puede esperar que cantemos de amor, pero todas crecimos oyendo y viendo cosas que necesitábamos decir ahora y Bridges fue la canción que escogimos para hacerlo. La escogimos como la última del álbum para que fuera el último mensaje que recibieran nuestros fans después de oírlo".

–¿Cómo fue trabajar todo ese tiempo con las mismas tres personas? ¿Cómo es viajar con este grupo?

–Es difícil decir que te aburres, muy difícil. Vengo de una familia de ocho personas –mi mamá espera un bebé para este mes– así que para mí es natural, estar rodeada de personas y saber que puedo confiar en quienes tengo alrededor si me siento triste o si necesito hablar de algo.

"Lo más importante para nosotras es comunicarnos, decir lo que no nos gusta, porque si no lo dices, empiezan a aparecer los problemas. Con el tiempo aprendes a trabajar con las chicas, sabes cómo hablar con cada una y al final de cuentas todas nos queremos".