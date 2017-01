David Bowie descubrió que padecía cáncer terminal varios meses antes de morir

Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.

Redacción (San José)

Tres meses antes de morir, la estrella británica, David Bowie supo que padecía cáncer terminal, según reveló un documental que se transmitirá la noche de este sábado por la BBC.

A través de David Bowie: The Last Five Years (David Bowie: Los últimos cinco años) se cuenta cómo Bowie se enteró de que su tratamiento iba a ser suspendido mientras se grababa el video de Lazarus (que es parte del último álbum de David Bowie, Blackstar, el número 25 de su carrera), según detalla la BBC Mundo en su portal.

LEA: David Bowie deja su testamento en su disco 'Blackstar'

Johan Renck, director del video de Lazarus, recordó lo que vivió la estrella en esa filmación.

"Después me enteré que en la semana que estábamos rodando, (Bowie) supo que dejarían de darle el tratamiento. Su enfermedad había ganado", replicó BBC Mundo.

¿Video con mensaje? En el documental, Renck hablará sobre el videoclip. Él asegura que el Bowie que aparece en una cama con los ojos vendados no tiene relación con el deterioro de salud que sufría.

"Para mí (el video) tenía que ver con la Biblia, con el hombre que se levantaría otra vez (resucitaría) y no con el hecho de que él estaba enfermo", escribió BBC Mundo.

Por lo tanto, el director dice que la interpretación que la mayoría ha hecho del video "es errónea", porque "el concepto de la pieza audiovisual se le ocurrió una semana antes que Bowie recibiera el diagnóstico final de su estado".

LEA TAMBIÉN: Obituario 2016: David Bowie, rebelde del arte

En el documental se verá parte del tour Bowie's A Reality (2003 y 2004), y un poco de la vida del artista durante los últimos cinco años.

David Bowie murió el 10 de enero, dos días después de su cumpleaños número 69.